Celgene-Aktie: Chartbild dramatisch eingetrübt! Aktienanalyse

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":

Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) unter die Lupe.

Eine der größten Biotech-Enttäuschungen der letzten Monate sei zweifelsohne Celgene. Ausgehend vom All-Time-High bei 147,17 Dollar habe der US-Titel in der Spitze 50 Prozent an Wert eingebüßt und damit über 53 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Das charttechnische Bild habe sich in den letzten Wochen trotz erfreulicher Quartalszahlen weiter dramatisch eingetrübt.

In dieser Handelswoche habe das Papier bei 74,13 Dollar ein neues Mehrjahrestief erreicht. Jedoch befinde sich im Bereich von 74 Dollar eine wichtige horizontale Unterstützung. Falle die 74-Dollar-Marke, rücke das Jahrestief aus dem Jahr 2014 bei 66,85 Dollar, die vermeintlich "letzte Bastion" vor einem weiteren massiven Abverkauf, ins Visier. Durchbreche die angeschlagene Aktie diese Chartmarke, drohe die Schließung einer Kurslücke (Gap) bei 62,64 Dollar aus dem Jahr 2013.

Bei aller Charttechnik und fehlenden Treibern: Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von Celgene betrage günstige 9 bei Wachstumsraten von 20 Prozent. DER AKTIONÄR bleibe optimistisch, dass die Celgene-Aktie auf lange Sicht wieder in die Spur finde. Kurzfristig dürfte der Biotech-Titel eine charttechnische Gegenbewegung in den Bereich von 80 bis 85 Dollar starten.

Wer mit einem langfristigen Einstieg liebäugelt, sollte eine Bodenbildung abwarten. Bereits investierte Anleger sollten an der Celgene-Aktie mit einem Stopp bei 59 Euro festhalten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2018)

Börsenplätze Celgene-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Celgene-Aktie:

65,97 EUR +1,81% (23.05.2018, 14:37)

Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

66,50 EUR +2,29% (23.05.2018, 14:53)

Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

76,61 USD +2,57% (22.05.2018, 22:00)

ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049

WKN Celgene-Aktie:

881244

Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3

Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG

Kurzprofil Celgene Corp.:

Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (23.05.2018/ac/a/n)