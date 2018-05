Ceconomy: Treffer! Starke Gewinnsteigerung! Jetzt die Trendwende?

Am 13.05. hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Ceconomy hingewiesen. Der Beitrag hatte den Titel: „Ceconomy: Wenn die Unterstützung hält – starke Trading-Chance!“ In unserem Artikel hatten wir auf die alte Unterstützung im Bereich um 9,00 Euro hingewiesen, die bisher mehrfach zu starken Abprallern nach oben geführt hatte. Jetzt überraschte der Elektronikkonzern mit guten Zahlen. Der Umsatz konnte zwar nur um 0,2% gesteigert werden, aber bei Ebit gab es eine Trendwende von minus 19 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum bis plus 38 Mio. Euro.



Das war mehr als die Analysten erwartet hatten. Außerdem wurde die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. In unserem letzten Beitrag hatten wir u.a. geschrieben: „Charttechnisch ist die Ceconomy-Aktie auf jeden Fall an einem interessanten Punkt und falls es zu einer Gegenwehr von der Unterstützung kommt, wäre ein Trade mit einem ordentlichen Hebel eine nicht zu verachtende Chance.“ Ceconomy war in den letzten Tagen mehrfach bei Kursen leicht unter 9,00 Euro aufgeschlagen und am 17.05. gab es einen starken Ausbruch. Unser Einstiegskurs wurde übersprungen und auch wenn Gewinnmitnahmen einen Teil des Tagesgewinns wieder zurücknehmen, könnte jetzt ein Ausgangspunkt für eine Trendwende gekommen sein. Wo wir den nächsten Einstieg sehen und welches Hebel-Produkt wir wählen würden, erfahren Sie – immer – im Express-Service.