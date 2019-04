Ceconomy: Gelingt der Befreiungsschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

Das Unternehmen (WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503) konnte bis dato in 2019 deutlich zulegen und gestern im Hoch bei 5,19 Euro bis an die 200-Tage Linie (Blau im Chart) heran klettern. Hier wird sich nun mittelfristig der weitere Kursverlauf entscheiden! Gelingt ein Break dieser wichtigen Marke, sehen wir Kurspotential bis 5,80 / 5,90 Euro. Nach unten sollte Ceconomy im Bereich um 4,60 Euro relativ gut abgesichert sein.

Ceconomy Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.