Ceconomy Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Die Ceconomy-Aktie ist in den letzten Tagen in die Höhe geschnellt und durchbrach dabei eine Widerstandszone bei 4,50 Euro. Der Betreiber der Elektronikmarktkette Media-Saturn hat erklärt, dass man nun wieder in den Wachstumsmodus schalten wolle, nachdem es im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis 30.09) zu einem pandemiebedingten Umsatzrückgang gekommen ist. Außerdem soll die Media-Saturn Holding nun doch vollständig übernommen werden, auch um den seit Jahren schwelenden Streit mit der Familie Kellerhals zu beenden. Von Anlegerseite erhielt das Unternehmen für diesen Vorstoß große Zustimmung, denn erstmals seit dem Corona-Crash gelang der Aktie der Sprung über die 5,00-Euro-Marke.

Der Ichimoku-Indikator unterstreicht das bullische Chartbild. Hier verläuft der Kurs oberhalb der Wolke (Kumo) und oberhalb der Standardlinie (Kijun). Daraus ergeben sich zwei Kaufsignale. Die in die Zukunft projizierte Wolke weist einen grünen Körper auf und ist damit ebenfalls bullisch einzuschätzen. Drehende Linie (Tenkan) und Standardlinie verlaufen momentan auf einer Höhe, woraus sich ein neutrales Signal ergibt. Die verzögerte Linie (Chikou) liegt dagegen oberhalb des Kurses und oberhalb der Wolke – dies führt zu einem weiteren Long-Signal.

Aus Sicht der Analysten liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 4,50 Euro und damit etwa 13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Bei den Anlageempfehlungen überwiegen die neutralen Einschätzungen. Zurzeit beschäftigen sich neun Analysten mit dem Titel, von denen einer für Buy, sechs für Hold und zwei für Sell plädieren.





