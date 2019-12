Caterpillar: Gratwanderung

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Zuletzt hatten eine Reihe von Banken Aktien des US-Baumaschinenherstellers herabgestuft, trotzdem konnten die Papiere entgegen dem Trend zulegen. Aus technischer Sicht wurde Anfang November ein mittelfristiges Kaufsignal aktiviert, wodurch sich eine Bodenformation größeren Ausmaßes präsentiert.

Aktien des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar sind zweifelsohne konjunktursensitive Wertpapiere, das spiegelt das letzte markante Rekordhoch aus Anfang 2018 bei 173,24 US-Dollar sehr gut wider. Seitdem musste die Aktie jedoch in der Spitze gut 35 Prozent Wertverlust bis Sommer dieses Jahres verdauen, konnte sich aber auf diesem Niveau stabilisieren und zunächst eine Seitwärtsbewegung einschlagen. Diese wurde bislang auf der Oberseite bei 140,62 US-Dollar begrenzt, hierüber konnte sich Caterpillar aber Anfang November 2019 mit einem dynamischen Kursanstieg befreien und im Bereich von 148,50 US-Dollar sein vorläufiges Hoch etablieren und ein mittelfristiges Kaufsignal aktivieren. Dieses stellt in den letzten Tagen jedoch einen merklichen Widerstand dar, der für einen weiteren Anstieg allerdings geknackt werden müsste. In diesem Fall könnte gleichwohl Kurspotenzial zurück zu den Jahreshochs aus 2018 aktiviert werden. Das Schlussquartal Anfang Februar 2020 wird Gewissheit bringen, ob die Herabstufung wirklich gerechtfertigt war.

Doppelhoch vs. Kaufsignal

An Caterpillar interessierte Anleger sollten sich nicht mit den kurzzeitigen Kursschwankungen zu sehr auseinandersetzen. Für einen Lauf zurück an die Jahreshöchststände aus 2018 bei 173,24 US-Dollar sind mittelfristige Handelsansätze von Vorteil, was die zuletzt an den Tag gelegte Schwankungsbreite des Wertpapiers nur zu genau verdeutlicht. Ebenfalls von einer weiteren Kurssteigerung der Caterpillar-Aktie überzeugte Investoren können an einem fortgesetzten Lauf oberhalb von 148,50 US-Dollar profitieren. Für diesen Fall würde sich ein Long-Investment beispielsweise in das Faktor Zertifikat Long auf Caterpillar WKN VN64NS mit einem fest eingebauten Hebel von 5,0 anbieten. Rücksetzer zurück auf das Ausbruchsniveau der zurückliegenden Handelsspanne aus November dieses Jahres sollten kurzfristig jedoch einkalkuliert werden. Eine deutliche Eintrübung des Chartbildes würde sich erst darunter ergeben, in diesem Fall könnte es zeitweise in den Bereich von 130,00 US-Dollar abwärts gehen, im schlimmsten Fall wird noch einmal die untere Ebene der vorherigen Handelsspanne um 112,11 US-Dollar getestet. Bislang wird aber von einer weiteren Umsetzung des kürzlich aufgestellten mittelfristigen Kaufsignals ausgegangen.

