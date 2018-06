Casino Guichard-Perrachon S.A. trennt sich von Vermögenswerten in Höhe von 1,5 Milliarden Euro

Nach der Ankündigung von Asset-Verkäufen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zeigte sich in der Handelswoche an der Börse Stuttgart eine Anleihe des französischen Casino Guichard-Perrachon SA sehr volatil. Zur Beschleunigung der Deleveraging-Strategie in Frankreich will die Gesellschaft nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte verkaufen. Die Hälfte der geplanten Verkäufe, die Immobilienassets beinhalten, soll 2018 und die andere Hälfte Anfang 2019 erfolgen.An der Börse Stuttgart handelten Anleger insbesondere den 600 Millionen Euro schweren Hybridtitel (WKN: A0DT5T) des Unternehmens. Der Floater Kupon orientiert sich am 10 Jahres Euriborcapitalmarketswap +100 Basispunkte was derzeit 1,941 Prozent entspricht. Dem Emittenten ist das Recht vorbehalten, den Bond jeweils zum 20. Januar, April, Juli oder Oktober kündigen zu können. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 Euro nominal.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.