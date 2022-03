Cash-Management in Krisenzeiten: Anlagen ohne Kursrisiko gesucht

Kleinmachnow, 10. März 2022 – Die Ukraine-Krise wirbelt die Märkte durcheinander. Selbst kurzfristige Anleihen schwanken ungewohnt stark. „Das Cash-Management für Kommunen wie Unternehmen wird dadurch immer herausfordernder“, sagt EDS-Gründer und CEO Sebastian Bergmann. „Nur wenige Anlagen bleiben von den Kursrisiken verschont.“

In der Regel wird die Liquiditätsdisposition in Krisenzeiten in Richtung noch kürzerer Laufzeiten verändert. „Das sehen wir derzeit, wobei vor allem alternative Anlagemöglichkeiten stark gefragt sind“, sagt Bergmann. Das liegt vor allem daran, dass selbst die Kurzläufer angesichts der Ereignisse in der Ukraine einem erhöhten Kursänderungsrisiko unterliegen. „Die Risikomaße für Liquidität werden dadurch oft schon ausgeschöpft, das Cash-Management im Treasury wird dadurch komplexer.“

Denn neben die Standardprodukte müssen dann alternative Positionen treten, die ein möglichst geringes Kursrisiko aufweisen. „Dazu gehört zum Beispiel der Anlagenbereich Private Debt“, sagt Bergmann. Die Herausforderung ist hier häufig die Einhaltung der Fristenkongruenz. „Nicht alle Alternatives lassen sich binnen Zeiten glattstellen, die für ein Treasury notwendig sind“, so Bergmann.

Und obwohl die Zinsen steigen oder die Notenbanken dies zumindest angekündigt haben, müssen Treasurer immer noch negative Zinsen für ihre Liquidität in Kauf nehmen. „Derzeit werden Guthaben institutioneller Anleger mit -0,5 Prozent oder schlechter verzinst“, sagt Bergmann. Darüber hinaus kann nicht jeder frei in Alternatives investieren, oft stehen Anlagerichtlinien oder regulatorische Beschränkungen dagegen.

„Besser eignen sich da etwa Kommunalkredite, die über einen Fonds ausgegeben und so gepoolt werden“, so Bergmann. Sie sind nicht insolvenzfähig und haben erstklassige Bonität wie die Bundesländer und die BRD. „Die gepoolte Vergabe von Krediten an Gebietskörperschaften ist sowohl von den Ratings wie von der Volatilität optimal“, sagt Bergmann. „Zudem bestehen bei Kreditvergabe im Euroraum keine Währungsrisiken, insgesamt also ein risikoarmes Investment, das für ein Treasury hervorragend passt.“

EDS European Debt Solutions ist ein neues, auf die Kredit- und Investmentindustrie spezialisiertes InvestmentTech-Start-up. Gegenstand des Unternehmens ist es, die Realwirtschaft mit institutionellen Investoren in Europa zusammenzubringen, um Kapital – zusätzlich zum klassischen Bankensektor auf der Kreditseite – dem europäischen Public Sector und Mittelstand gezielt über die Nutzung der Plattformökonomie sowie ausgewählte weitere Partner zur Verfügung zu stellen.



