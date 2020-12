Carnival-Aktie: Das blanke Entsetzen!

In den letzten Wochen breitete sich an der Börse noch viel Hoffnung mit Blick auf Corona-Impfstoffe aus. Davon konnten besonders Aktien aus dem Reisesektor profitieren. Allen voran gelang es der Aktie des Kreuzfahrtveranstalters Carnival, wieder aus dem Kurskeller emporzusteigen. Dieser Aufwärtstrend scheint jedoch ein jähes Ende zu finden.

Am Montag startete das Papier mit Verlusten von nicht weniger als 6,63 Prozent in den Handel und fiel damit wieder auf 16,34 Euro zurück. Grund für die heftigen Abschläge dürften die Nachrichten vom Wochenende sein. Die lassen befürchten, dass die Geschäfte noch einige Zeit nahe dem Nullpunkt vor sich hindümpeln werden.

Das Coronavirus breitet sich in Europa weiterhin in rasantem Tempo aus. In Deutschland wurde kürzlich die höchste 7-Tage-Inzidenz seit Beginn der Pandemie gemeldet, Italien wechselte in den harten Lockdown. Noch dazu wurde in Großbritannien eine neue, besonders ansteckende Mutation festgestellt.

Damit diese sich nicht großflächig ausbreitet, hat Europa sich zu weiten Teilen von Großbritannien abgeschottet. Unter anderem die Niederlande und Deutschland wollen keine Flugzeuge mehr von der Insel landen lassen. Es ist kaum denkbar, dass in diesem Zustand allzu bald wieder klassische Kreuzfahrten möglich sein werden. Corona wird auch zu Anfang des neuen Jahres die Geschäfte von Carnival stark belasten.

Selbst im günstigsten Fall rechnen Experten damit, dass wir noch bis weit ins kommende Jahr mit Einschränkungen durch die Corona-Pandemie leben müssen. Vielleicht gibt es bis zum Sommer schon einige Lockerungen. Dass die nächste Hauptsaison schon wieder wie noch 2019 oder davor ausfällt, damit ist aber nicht zu rechnen.

Das scheint den Anlegern immer mehr zu dämmern, die nach den ersten Impfstoff-Zulassungen in regelrechte Euphorie verfallen sind. Eben deshalb ist nicht auszuschließen, dass die laufende Korrektur bei der Carnival-Aktie sich jetzt noch einige Zeit fortsetzen wird.





