Carnival Aktie: Stabilisierung auf Trendlinie! CHARTCHECK

Carnival Aktie: Die Bullen haben es geschafft den Aktienkurs auf der aufwärts gerichteten Trendlinie um ca. 12,00 Euro zu stabilisieren. Damit wird jetzt ein erneuter Angriff auf die Marke von 15,96 Euro möglich und wahrscheinlich. Ist diese überwundenen, so kommt direkt die fallende 200-Tagelinie (20,38 Euro) in den Fokus! In der Regel wirkt diese als harter Widerstand und wird nicht so ohne weiteres überwunden. Fakt ist, wenn der leichte Aufwärtstrend gebrochen wird, trübt sich das Chartbild deutlich ein. Ein Abfall auf 7,00 Euro wäre kein Problem, auch tiefere Kurse müssen dann eingeplant werden.

○ Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (neutral) | 100-Tage-Linie (bärisch) | 200-Tage-Linie (bärisch) | Wir befinden uns in einem starken Abwärtstrend. Denn der Kurs notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Außerdem ist die 200-Tage-Linie fallend. Deshalb ist hier auf der Long-Seite große Vorsicht geboten.

○ Der High-Low Channel: Obere-Band (bullisch) | Untere-Band (bärisch) Der Kanal mit Periode 30 weist zurzeit einen Seitwärtstrend auf. Denn das obere Band ist steigend und das untere Band ist fallend.

○ Der Macd Indikator (Carnival Aktie): (Unter null – bärisch) Er ist unter der Nulllinie und die Signallinie ist unter der Triggerlinie. Somit ist das als bärisch zu werten.

○ Der Rsi Indikator: (Neutral) Dieser Indikator befindet sich im neutralen Bereich. Soweit gibt es in keine Richtung eine Übertreibung.

○ Der Stochastic Indikator: (Neutral) Dieser Oszillator notiert im neutralen Bereich. Soweit gibt es in keine Richtung eine Übertreibung.





