Carnival-Aktie - Immer noch kein Grund zum Kauf!

Solange die Pandemie des Corona-Virus nicht wirklich vorbei ist, sind Aktien aus der Reise- und Touristikbranche sowie Luftverkehrs-Aktien eigentlich nicht wirklich sinnvoll für ein Depot? Denn wirklich niemand weiß derzeit, wie lange die Pandemie noch wütet und welche Auswirkungen sich noch ergeben. Denn selbst wenn die Pandemie irgendwann – vor allem in den USA – unter Kontrolle ist. Die Frage bleibt, wie dann die Konjunktur aussieht und die US-Bürger auch noch genügend Geld in der Tasche haben werden, um wieder auf Kreuzfahrt-Reise zu gehen!

Und natürlich reizt es, die Carnival-Aktie am gegenwärtigen Niveau einzusammeln – allerdings auch nur, wenn man hier die Hoffnung mit sich trägt, dass Carnival einerseits bald wieder in die Spur kommt und andererseits genügend Gewinne abwirft, um all die Schulden und Anleihen zu bezahlen! Doch Hoffnung hat an der Börse nicht viel verloren – die harten Fakten sprechen noch gegen ein Investment. Es wird derzeit nicht Geld verdient, sondern Woche für Woche verbrannt! Die Frage bleibt, wie lange kann Carnival das überstehen?

