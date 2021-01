Carnival-Aktie: Glück im Unglück?

Dass der Kreuzfahrtanbieter Carnival inmitten der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen weiterhin keine satten Gewinne erzielt, damit rechneten die Analysten schon seit Langem. Am Montag gelang es dem Konzern aber, die ohnehin schon niedrigen Erwartungen der Märkte noch einmal zu unterbieten.

Im vierten Quartal steht unter dem Strich ein Nettoverlust von 2,2 Milliarden US-Dollar. Experten rechneten mit etwas weniger. Trotz dieser enttäuschenden Nachricht bemüht sich das Management aber darin, Mut für 2021 zu machen. Auch wenn in diesem Jahr wohl noch nicht mit einem fulminanten Comeback zu rechnen ist, so scheint die weitere Zukunft zumindest etwas berechenbarer geworden zu sein.

Bei der Bekanntgabe der Zahlen widmete sich Finanzchef David Berstein unter anderem der Liquidität von Carnival. Um die scheint es noch immer sehr gut bestellt zu sein. So soll der Konzern in der Lage sein, das Jahr 2021 ohne Probleme zu überstehen. Das soll selbst dann der Fall sein, wenn überhaupt keine Einnahmen erzielt würden.

Insgesamt blickt Carnival mit Stand von Ende November noch auf liquide Mittel in Höhe von 9,5 Milliarden Dollar. Ein recht angenehmes Polster also, wenngleich es den Anlegern lieber sein dürfte, wenn dieses in den nächsten Monaten nicht vollkommen aufgezehrt wird.

Noch immer richten die Aktionäre und auch die Kunden von Carnival ihren Blick in Richtung Sommer. Es gibt die große Hoffnung, dass in den wärmeren Monaten wieder etwas mehr Normalität einkehrt, wenn große Teile der Bevölkerung mit Corona-Impfstoffen versorgt wurden.

Ob dann schon wieder ganz normale Kreuzfahrten möglich sein werden, steht weiterhin in den Sternen. Zumindest besteht aber die sehr wahrscheinliche Möglichkeit, dass 2021 mehr Umsätze bringt als das vorherige Jahr. Von Vorfreude ist auf Seiten der Aktionäre bisher allerdings noch nichts zu spüren. Stattdessen gab es am Dienstag rote Vorzeichen und sehr dezente Kursverluste zu beobachten.





