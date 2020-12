Carnival-Aktie: Flucht nach vorne?

Die ersten Impfstoffe sind zugelassen und werden verabreicht, dennoch ist ein Ende der Corona-Pandemie noch immer nicht in Sicht. Wann wir wieder den Weg zurück zur Normalität finden werden, darüber scheiden sich die Geister. Einige rechnen damit schon zur Mitte des kommenden Jahres. Andere haben 2021 in dieser Hinsicht schon mehr oder weniger abgeschrieben.

Schwer zu leiden unter den gängigen Beschränkungen hat nicht zuletzt die Kreuzfahrtbranche. Der größte Anbieter in diesem Sektor in Form von Carnival musste seine Schiffe über lange Zeit stillstehen lassen, die Umsätze gingen zeitweise bis auf 0 herab. Die Verantwortlichen lassen sich aber nicht entmutigen.

Kürzlich kündigte Carnival eine Erweiterung des bestehenden Portfolios aus. Künftig sollen unter anderem mehrtägige Reisen nach Griechenland und Israel angeboten werden. Damit zeigt das Unternehmen sehr deutlich, dass bereits an eine Zeit nach Corona gedacht wird. Aus Anlegersicht ist das zunächst positiv zu bewerten.

Ob derartige Kreuzfahrten wirklich schon im kommenden Jahr möglich sein werden, steht allerdings noch in den Sternen. Die Aktionäre scheinen daran nicht so recht glauben zu wollen. Das lässt zumindest der Kurs der Carnival-Aktie vermuten, welcher sich in jüngster Vergangenheit in erster Linie in Richtung Süden entwickelte.

Erneute Verluste

Auch am Dienstag hatte die Carnival-Aktie mit Kursverlusten zu kämpfen, die sich gewaschen haben. Am Handelsplatz in Stuttgart verlor das Papier um 4,8 Prozent an Wert und fiel bis auf 14,49 Euro zurück. Zwar gibt es noch die eine oder andere Unterstützung, welche einen völligen Absturz verhindert. Nach oben ist das Potenzial aber für den Moment sehr begrenzt.

Für viel Unsicherheit sorgt dieser Tage ein neu entdeckter Virenstamm, welcher laut Experten über eine vielfach höhere Übertragbarkeit als bisherige Varianten des Coronavirus verfügt. Das sorgt zu Befürchtungen, dass bestehende Einschränkungen noch länger gelten oder sogar verschärft werden könnten. Wann die Kreuzfahrtbranche wieder voll durchstarten kann, liegt damit noch völlig im Dunkeln.





