Carnival Aktie: Es soll neue Aktien geben!

Wer sich wunderte, warum die Aktie der Carnival Corporation & plc (kurz „Carnival“) am Dienstag im späten Handel unter Druck geriet – vielleicht deshalb: Das Unternehmen kündigte eine Kapitalerhöhung an! Da besteht also weiterer Bedarf an liquiden Mitteln. Die Durststrecke kann also doch nicht so einfach verkraftet werden – durch die bereits eingesammelten liquiden Mittel u.a. durch höhere Schulden. Eine Kapitalerhöhung hat aus Sicht des Unternehmens den Vorteil, dass für neues Eigenkapital keine Zinsen gezahlt werden müssen. Gewiss, Dividenden mag es später einmal geben – sofern wieder Gewinne geschrieben werden.

Aber solange das nicht der Fall ist, ist Eigenkapital aus Sicht von Carnival vorteilhafter. Schließlich müsste für Fremdkapital derzeit wahrscheinlich recht hohe Zinsen gezahlt werden, und zwar auch wenn es noch weiter rote Zahlen im operativen Geschäft gibt. Doch aus Sicht der Aktionäre hat eine Kapitalerhöhung den Nachteil, dass die Anteile der bestehenden Aktionäre entsprechend verwässert werden (sofern sie die Kapitalerhöhung nicht mitmachen). Carnival kündigte an, die Einnahmen aus der angekündigten Kapitalerhöhung für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen zu wollen. Es soll da bei der angekündigten Kapitalerhöhung um ein Volumen von insgesamt bis zu 1 Mrd. Dollar gehen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.