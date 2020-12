Carnival Aktie: Es ist passiert!!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Nach ihrem Comeback an der Börse, schien die Aktie von Carnival in der zurückliegenden Woche an ihre Grenzen zu stoßen. Die Papiere des größten Kreuzfahrtunternehmens der Welt waren in der vorvergangenen Woche von 14,80 auf bis zu 18,59 Euro gestiegen, bis zum letzten Mittwoch aber war die Carnival-Aktie wieder auf 16,00 Euro zurückgefallen. War es das Ende eines schönen Traums? Mitnichten. Die Aktie kam mit Macht zurück, ging bei einer Bewertung von mehr als 19 Euro ins Wochenende. Denn vor den Kanaren ist Bedeutendes passiert, wenngleich mit gewissen Einschränkungen.

Carnival-Tochter startet Kreuzfahrtsaison

Wie von Carnival angekündigt, hat am Samstag nämlich tatsächlich ein Schiff der bedeutendsten Konzern-Tochter für den deutschsprachigen Raum die Kreuzfahrtsaison eröffnet – der Corona-Pandemie zum Trotz: Laut dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat die AIDAperla am Abend von Gran Canaria aus zu einer einwöchigen Tour zu den anderen Kanarischen Inseln abgelegt. Allerdings: Auf dem für 3300 Passagiere ausgelegten Schiff werden laut des Berichts lediglich rund 800 Gäste erwartet, weniger als ein Viertel der eigentlichen Gesamtkapazität. „Es soll ein Neustart für Aida Cruises in der von der Corona-Pandemie geprägten Saison sein“, heißt es. Ob sich das für die Carnival-Tochter rechnet, steht auf einem anderen Blatt.

La Palma statt Madeira

Dennoch soll dem Neustart in Kürze das zweite Kreuzfahrtschiff AIDAmar folgen, das am 20. Dezember mit seiner Weihnachtsreise in die Wintersaison starte, wie Carnival jüngst mitteilte. Die 7-tägigen Reisen zu den “Inseln des ewigen Frühlings” beginnen demnach immer samstags beziehungsweise sonntags ab Gran Canaria. Der eigentlich geplante Aufenthalt auf Madeira müsse allerdings entfallen, „da die Vorgaben der örtlichen Behörden eine Route mit einem nichtspanischen Hafen leider derzeit nicht zulassen“, so Carnival. Der angepasste Fahrplan sieht laut Mitteilung stattdessen einen Aufenthalt auf La Palma und einen längeren Besuch auf Teneriffa vor.

