Carmignac-Aktienchef: Tech-Sektor bietet mehr als Facebook

Wien (aktiencheck.de) - Nur weil der Aktienkurs von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) eingebrochen ist, hat der Technologiesektor nichts von seinem Glanz verloren, ist Carmignac-Anlageexperte David Older überzeugt, so die Experten von "FONDS professionell".



Schließlich gebe es abseits des Social-Media-Giganten viele weitere Tech-Unternehmen mit ausgezeichneten Wachstumschancen.









Auch wenn Investoren den Appetit auf Facebook offenbar verloren hätten, bleibe der Technologiesektor für Aktienanleger generell attraktiv. "Es gibt noch viele andere Optionen, die ausgezeichnete Wachstumschancen bieten", sage David Older, Head of Equities beim Fondsanbieter Carmignac. Auch von den teils dramatischen Schlagzeilen darüber, welch hohe Risiken von einem schärferen regulatorischen Umfeld für Tech-Aktien ausgegangen seien, sollten Anleger sich nicht verunsichern lassen. "Disruptive Technologien und Trends sind weiterhin ein Schlüsselfaktor für eine langfristige Performance", sage Older.Die Fähigkeit, große Datenmengen zu sammeln, zu analysieren und gewinnbringend zu nutzen, sei längst ein Kernthema für viele Branchen. Gute Chancen für Aktienanleger sehe Older deshalb unter anderem in dem Softwareunternehmen(ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK), das zu den Marktführern im Bereich IT Operations Analytics gehöre. "Das Unternehmen greift auf einen Zielmarkt von rund 55 Milliarden US-Dollar zurück", sage der Anlageprofi. Splunk sei nicht nur ein starker Akteur auf dem Markt für Sicherheitsinformationen und Eventmanagement, sondern expandiere zusehends in den Bereich Business Analytics. "Dieser Schritt schafft weitere Wachstumsmöglichkeiten", sage Older.Auch die Gaming-Industrie sei nach Einschätzung des Carmignac-Aktienchefs einen zweiten Blick wert. Im Jahr 2017 sei die weltweite Gaming-Industrie schätzungsweise rund 100 Milliarden Euro groß gewesen. "Mit rund 9 Prozent pro Jahr wächst sie deutlich schneller als andere Unterhaltungsindustrien wie Film und Musik", sage Older. Unternehmen wie der Videospiel-Hersteller(ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) hätten besonders stark vom allgemeinen Wachstum bei steigenden Margen und einer geringen zyklischen Abhängigkeit der Branche profitiert. (News vom 31.05.2018) (01.06.2018/ac/a/m)