Carl Zeiss Meditec: gut im Lasergeschäft!

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec gab endgültige Jahreszahlen bekannt. Die Geschäfte in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie liefen rund, besonders gut etwa lief das Geschäft mit Lasersystemen zur Korrektur der Sehschärfe. Wie bereits bekannt, steigerte Carl Zeiss Meditec den Umsatz um knapp 14 Prozent und das operative Ergebnis um rund ein Drittel. Anleger nehmen heute zunächst Gewinne mit. Ende November hatte die Aktie bei 112,70 Euro ein Rekordhoch erreicht. EUWAX

