Carl-Zeiss Meditec auf Rekordhoch

Die zweite Börsenreihe wurde am Freitag von Carl-Zeiss Meditec angeführt. Der Medizintechnik-Konzern profitierte von einer Studie des Finanzdienstleisters MainFirst. Dieser hebt das Kursziel für Carl-Zeiss Meditec von 95 Euro auf 120 Euro an und stuft Carl-Zeiss Meditec weiter als „Outperform“ ein. Diesem positiven Ausblick schließen sich die Anleger an und beförderten die Aktie mit einem Plus von rund 3,5 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 112 Euro. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.