Carl Zeiss Meditec: Short-Chance von 49 Prozent

Die am Montag vorgelegte Quartalsbilanz des Medizintechnik-Unternehmens Carl Zeiss Meditec war gut, aber nicht gut genug, um Gewinnmitnahmen zu verhindern. Und angesichts einer sehr hohen Bewertung der Aktie und eines wenig begeisternden Ausblicks auf das Gesamtgeschäftsjahr könnte die Aktie jetzt einiges Potenzial nach unten ausloten. Ein spannendes Szenario, für welches wir Ihnen heute einen Turbo Open End Short-Optionsschein vorstellen.

Im ersten Quartal des am 1.10. begonnenen Geschäftsjahres 2019/2020 waren Umsatz und Gewinn solide gestiegen. Das war zweifellos gut, nur lagen diese Ergebnisse im Rahmen der Analystenerwartungen, die positive Überraschung blieb somit aus. Die Aussage, dass Carl Zeiss Meditec die Gewinnmarge auch im laufenden Jahr weiter steigern, nach 15,4 Prozent im berichteten Quartal eine Spanne zwischen 17 und 19 Prozent erreichen will, war zwar grundsätzlich bullisch. Doch dass man hinsichtlich des Umsatzes "nur" im Rahmen des Gesamtmarkts der einzelnen Unternehmens-Sparten wachsen werde, goss andererseits Wasser in den Wein. Das alles wäre bei einer günstig bis moderat bewerteten Aktie wohl dennoch eine Basis für anziehende Notierungen gewesen. Aber Carl Zeiss Meditec ist keineswegs "billig".

Auf Basis der Gewinne das abgeschlossenen Geschäftsjahres 2018/2019 liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis des Schusskurses des Dienstags bei knapp 60. Würde man für das am 30. September 2020 endende, laufende Geschäftsjahr einen Gewinnanstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr annehmen, was angesichts der Guidance des Unternehmens ein realistischer Rahmen wäre, läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis immer noch bei stattlichen knapp 50. Das ist für solche Gewinnsteigerungen ungewöhnlich hoch, ab dem zweifachen des prozentualen Gewinnanstiegs ist eine Aktie normalerweise teuer. Zu teuer?

Mittelfristiger Aufwärtstrend als erstes Kursziel einer Korrektur

Das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Wenn genug Marktteilnehmer davon überzeugt sind, dass die hohe Bewertung kein Problem darstellt, kann eine solche Aktie auch weiter zulegen. Doch um dergleichen auszublenden, sollte der Aufwärtstrend intakt und dynamisch sein. Ist er das nicht mehr, wandelt sich schnell auch die Betrachtungsweise der Akteure: Risiken werden wieder wahrgenommen, die man zuvor ignoriert hat - wie eine derart hohe Bewertung. Und die Chance, dieses Problem durch eine Rallye auf neue Rekordhochs "wegzukaufen", wurde bei Carl Zeiss Meditec am Montag vergeben.

Sie sehen im Chart, dass der Kurs zwar als Reaktion auf die Bilanz zunächst kräftig ins Plus lief, dann aber einen Euro unter dem bisherigen Verlaufsrekord (122,10 Euro) abrupt nach unten drehte. Am Ende des Tages stand ein deutliches Minus. Ein solcher Intraday-Turnaround ist per se schon bärisch, aber dass der Versuch, die Abschläge am Dienstag aufzuholen, eher kläglich ausfiel, verwandelt das Gesamtbild in eine spannende Trading-Chance auf der Short-Seite. Das Kursziel wäre die seit Ende November 2018 geltende Aufwärtstrendlinie bei aktuell 96,41 Euro. Aber vor allem dann, wenn in den kommenden Wochen auch der Gesamtmarkt schwächer gehen würde, könnte dieses charttechnisch basierte Korrekturziel nur eine Etappe sein. Denn alleine, um auf Basis eines 20 Prozent-Gewinnanstiegs im laufenden Geschäftsjahr ein dem Gewinnanstieg angemessenes Kurs/Gewinn-Verhältnis um 40 zu erreichen, müsste die Aktie in die Region von 85 bis 88 Euro zurückkommen. Denkbar wäre also durchaus, dass eine für einen Short-Trade gewinnbringende "Kür" folgen würde, wenn die charttechnische "Pflicht" in Form eines Tests der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie absolviert wäre.

Fazit

Risikofreudige Anleger könnten von diesem Szenario durch einen Turbo Open End Short Optionsschein auf Carl Zeiss Meditec (WKN MC5VYF) mit einem Hebel von 3,78 überproportional profitieren. Sollte die Aktie das erste Kursziel in Form der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie bei aktuell 96,41 Euro erreichen, würde der Turbo Short-Optionsschein einen Kurs um 4,08 Euro erreichen, was einem Kursgewinn von 49 Prozent entsprechen würde. Zur Absicherung der Position wäre ein Stoppkurs um 118 Euro in der Aktie zu überlegen, knapp oberhalb des in der Vorwoche ausgebildeten Zwischenhochs. Denn sollte dieses Zwischenhoch überboten werden, wäre das ein Indiz dafür, dass es dem bullischen Lager doch noch gelungen ist, eine größere Korrektur abzuwenden. Ein solcher Stoppkurs entspräche einem Kurs um 1,92 Euro im Turbo Short-Optionsschein, woraus sich ein Chance/Risiko-Verhältnis von ca. 2:1 errechnet.

Carl Zeiss Meditec (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 117,40 Euro // 122,10 Euro Unterstützungen: 100,93 Euro (200-Tage-Linie) Aufwärtstrend: 96,41 Euro

Turbo Open End Short Optionsschein auf Carl Zeiss Meditec (Stand 11.02.2020 17:30 Uhr) Strategie für fallende Kurse WKN: MC5VYF

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,72 / 2,73 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 137,2195 Euro

Basiswert: Carl Zeiss Meditec KO-Schwelle: 137,2195 Euro

akt. Kurs Basiswert: 112,20 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 4,08 Euro Hebel: 3,78

Kurschance: + 49 Prozent Quelle: Morgan Stanley

