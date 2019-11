Carl Zeiss Meditec: Rücksetzer bietet Chancen

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Ende Oktober legte der im TecDAX notierte Medizintechnik-Spezialist Carl Zeiss Meditec eine hervorragende Bilanz des dritten Quartals vor. Doch die Aktie reagierte mit einem herben Abverkauf. Der Grund: Viele Anleger hatten noch mehr erwartet. Mittlerweile aber hat die Aktie oberhalb mittelfristig wichtiger Unterstützungen wieder nach oben gedreht. Daraus entsteht eine Chance, für die wir Ihnen heute einen Open End Turbo Long-Optionsschein vorstellen.

Am Tagestief des 23. Oktober notierte die Aktie von Carl Zeiss Meditec knapp zwölf Prozent unter dem Vortages-Schlusskurs. Auslöser der Verkäufe war der Umstand, dass Carl Zeiss eine geringere Gewinnmarge auswies, als das Unternehmen noch Anfang Oktober avisiert hatte. Der Grund hierfür war, dass man bei dieser der Bilanz vorgelagerten Aussage den Fehler gemacht hatte, Investitionen in zwei Geschäftsbereichen nicht mit einzurechnen. Das war unschön, aber was diejenigen, die die Aktie daraufhin auf den Markt warfen, nicht berücksichtigten:

Auch mit einer Gewinnmarge von "nur" 18,1 Prozent kann sich das Zahlenwerk von Carl Zeiss Meditec ohne Wenn und Aber sehen lassen. Denn dass es gelang, den Umsatz um 14 Prozent, den Gewinn vor Steuern und Zinsen aber weit überproportional um knapp 34 Prozent zu steigern, basierte darauf, dass es gelang, diese Gewinnmarge von 15,4 Prozent im Vorjahresquartal auf jetzt 18,1 Prozent zu steigern. In der Vorab-Meldung hatte man mitgeteilt, dass eine Marge deutlich über 18,5 Prozent erreicht werde. Verständlich, dass da einige unangenehm überrascht waren. Aber es ist ebenso nachvollziehbar, dass die Abgaben nach dieser ersten negativen Reaktion umgehend endeten und die Käufer-Seite diese Chance nutzte.

Wende oberhalb der mittelfristig entscheidenden Unterstützungen

Denn dass es gelingt, steigende Preise in einem Umfeld allgemein schwindenden Wachstums durchzusetzen und so die Marge deutlich zu steigern, zeugt davon, dass die Medizintechnik-Branche zumindest bislang ein Fels in der Brandung ist. Und die Überlegung, dass das auch im Fall einer sich weiter eintrübenden Gesamtwirtschaft so bleibt, ist realistisch. Dementsprechend sahen viele Marktteilnehmer diese Enttäuschungs-Reaktion als Chance, nicht zuletzt, weil dadurch auch das charttechnische Rückgrat des Aufwärtstrends hielt:

Der Chart zeigt, dass schon am Tag dieser Bilanz erste Käufe das Minus reduzierten. Seither geht es langsam, aber stetig wieder aufwärts. Wichtig ist, dass die Käufe nahe des doppelten Leitstrahls des Aufwärtstrends in Form der bei 88,57 Euro verlaufenden, mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und der derzeit bei 89,82 Euro angesiedelten 200-Tage-Linie begannen. Damit ist der Trend bestätigt. Und zuletzt gelang es, die Nackenlinie eines Doppeltopps, das durch die Reaktion auf die Bilanz vollendet wurde, zurück zu erobern. Solange die Aktie nicht wieder deutlicher unter diese bei 97,85 Euro verlaufende Nackenlinie zurückfallen sollte, hat sie gute Chancen, das bisherige Rekordhoch bei 111,50 Euro nicht nur zu erreichen, sondern ein gutes Stück zu übertreffen.

Fazit

Risikofreudige Anleger könnten von diesem Szenario durch einen Turbo Open End Long Optionsschein auf Carl Zeiss Meditec (WKN MC2G1G) mit einem Hebel von 5,60 überproportional profitieren. Sollte die Aktie unser Kursziel um 115 Euro erreichen, würde der Turbo Long-Optionsschein einen Kurs um 3,05 Euro erreichen, was einem Kursgewinn von 70 Prozent entsprechen würde. Zur Absicherung der Position wäre ein Stop Loss um 94 Euro in der Aktie zu überlegen. Ein Kurs unterhalb diesen Levels würde ein erhöhtes Risiko bedeuten, dass die Chance auf einen Anlauf an und über die bisherigen Hochs nicht genutzt werden kann. Ein Level von 94 Euro in der Aktie entspricht etwa einem Kurs von 1,17 Euro im Turbo Long-Optionsschein, woraus sich ein Chance/Risiko-Verhältnis von ca. 2,1:1 ergibt.

Carl Zeiss Meditec (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 111,50 Euro (Allzeithoch) Unterstützungen: 97,85 Euro // 89,82 Euro (200-Tage-Linie) Aufwärtstrend: 88,57 Euro

Turbo Open End Long Optionsschein auf Carl Zeiss Meditec (Stand 05.11.2019 19:00 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: MC2G1G

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,76 / 1,79 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 84,1864 Euro

Basiswert: Carl Zeiss Meditec KO-Schwelle: 84,1864 Euro

akt. Kurs Basiswert: 100,30 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 3,05 Euro Hebel: 5,60

Kurschance: + 70 Prozent Quelle: Morgan Stanley

