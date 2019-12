Carl Zeiss Meditec: Kurs holt auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Anteile von Carl Zeiss Meditec schüttelten gestern ihre Verluste vom Freitag ab und rückten deutliche 8% vor. Die Deutsche Bank gab eine Kaufempfehlung und hob das Kursziel an von 89 auf 123 Euro. Die Experten sehen in den nächsten drei bis vier Jahren starkes profitables Wachstum. EUWAX

