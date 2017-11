Carl Zeiss Meditec – Hält der Höhenflug an?

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Weltwirtschaft erlebt den breitesten synchronen Aufschwung seit zehn Jahren. In dem Umfeld steigern viele Länder ihre Investitionen in das Gesundheitswesen. Das sind gute Perspektiven für Unternehmen wie Carl Zeiss Meditec. Wer von dem Aufwärtstrend der Aktie profitieren möchte, greift zum Turbo-Bull. Als Handwerkszeug finden Anleger in unsererden entsprechenden Turbo-Bear

Angetrieben von der Rekordfahrt am US-Aktienmarkt steigt der weltweite Aktienmarkt von einem Spitzenwert zum nächsten. Für Rückenwind sorgt die anhaltend gute Konjunktur. Zuletzt hat der Internationale Währungsfonds (IWF) die Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft für 2017 und 2018 leicht angehoben. Damit hellen sich auch die Perspektiven für die Medizintechnikbranche weiter auf.

Der Sektor profitiert von etlichen Megatrends: der wachsenden Weltbevölkerung, dem steigenden Anteil älterer Menschen und dem zunehmenden Anteil von Menschen, die Zugang zu medizinischer Versorgung haben. In dem guten Konjunkturumfeld investieren Ärzte und die öffentliche Hand verstärkt, weshalb Experten für die Medizintechnikbranche für die nächsten Jahre ein Wachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich vorhersagen.

Ein Stück vom Kuchen will sich auch Carl Zeiss Meditec abschneiden. Das Unternehmen hat sich auf Geräte für die Augenheilkunde (Ophthalmologie) und Mikrochirurgie, wie Operationsmikroskope, ophthalmologische Diagnosesysteme und Lithografieoptik spezialisiert. Mikrochirurgie ist eine Operationstechnik unter Verwendung eines Mikroskops, oder einer anderen stark vergrößernden Sehhilfe. Vorstandschef Ludwig Monz strebt ein Umsatzwachstum an, das mindestens auf dem Niveau des Marktes liegt. Für das Geschäftsjahr 2016/17, das im September endete, hat Monz ein Erlösplus auf 1,15 bis 1,2 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Dabei soll eine operative Marge von 13 bis 15 Prozent erwirtschaftet werden. Sie läge damit im Rahmen der auch mittelfristig angestrebten Bandbreite. Zudem schaut sich der Firmenlenker nach Akquisitionszielen um.

Mit Kursen von um die 49 Euro notiert die TecDAX-Aktie oberhalb des Rekordhochs vom Juni bei 47,60 Euro. Damit bringt es der Medizintechnikhersteller auf einen Börsenwert von knapp 4,4 Mrd. Euro.