„Captain Kirk“ reist ins Weltall

Der sicher den meisten bekannte Schauspieler William Shatner fliegt auf Einladung von Jeff Bezos ins All

Nicht das Raumschiff Enterprise, sondern die Raumkapsel „New Shepard“ hat mit dem als Captain Kirk bekannt gewordenen Schauspieler abgehoben. Der Weltraumtourismus hat begonnen. Beteiligt ist sicher einiges an Rohstoffen. In Flugzeugen beispielsweise ist Silber ein wichtiger Bestandteil. Kontakte und elektrische Schaltungen brauchen das extrem leitfähige Edelmetall. Außerdem ist Silber in Kameras, Sensoren, Kommunikationsgeräten oder Unterhaltungssystemen verbaut. Und in jedem neu gebauten Flugzeug steigt der Anteil des Silbers.





Silber ist ein wichtiger Bestandteil in Konnektivitätsanwendungen, etwa beim Einsatz von Drohnen. Diese Flugobjekte befinden sich in einem Wachstumsmarkt, wobei die Miniaturisierung von Drohnen eine flexiblere und kleinere Elektronik erfordert. Dies wiederum erhöht den Verbrauch von Silber beim Bau der Drohnen. Geht es um das autonome Fahren, so müssen Entfernungen zwischen Objekten durch Laserscanning ausgemacht werden können. Denn Hindernisse gilt es zu erkennen und zu vermeiden. Dabei wird Silber verbaut, die Technik nennt sich LIDAR oder Light Detection and Ranging.





Natürlich wird Silber, neben seiner Verwendung in Industrie und Elektronik, auch als Anlagevehikel in Form von Münzen und Barren sowie als Bestandteil „grüner“ Energietechniken verwendet. Silber ist ein Zukunftsrohstoff und ein Investment in Silbergesellschaften könnte sich lohnen. Etwa in Summa Silver oder Tier One Silver. Summa Silver kann eine 100-prozentige Beteiligungen am Hughes-Projekt in Nevada und an der Mogollon-Liegenschaft in New Mexiko erwerben. Tier One Silver bebohrt sein Curibaya-Projekt in Peru. Auf dem Hurricane-Projekt in Peru (gut 31.000 Hektar) ist die Exploration gestartet.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Summa Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/) und Tier One Silver Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/).







