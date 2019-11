Canopy Growth - Wir stehen kurz vor der Umkehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Die neuen Verlustzahlen haben Canopy Growth weiter fallen lassen, unser Zielbereich ist damit fast erreicht. Wir bereiten uns nun auf einen langfristigen Einstieg beim Cannabis Riesen vor!

CANOPY GROWTH: WEED // ISIN: CA1380351009

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 95%

Bereits am Donnerstag veröffentlichte Canopy Growth noch vor Börsenbeginn in Kanada seine Zahlen für das abgelaufene Quartal. Gerechnet wurde mit einem Verlust von C$0.41 pro Aktie. Was dem Markt aber den Boden rausschlug, waren die unerwarteten C$1.08-Verluste pro Aktie. Oder anders gesagt eine Verlustausweitung von 13% auf C$374,6 Millionen. Des weiteren lässt das Unternehmen seine Expansionspläne auf dem heimischen Markt erst einmal ruhen, da dort letztlich weniger Geschäfte nach der Legalisierung von Cannabis eröffnet wurden als zuvor angenommen.

Auch die zuletzt noch gutaussehende Indikatorenlage hat sich wieder von den Bullen abgewendet und schiebt die erwartete Bodenbildung erst einmal wieder auf die Wartebank. Mit dem Unterschreiten von C$24.92 ebnet sich nun der Weg in Richtung deutlich tieferer Bereiche. Im nächsten Schritt müssen wir hier von Notierungen im Bereich von C$16.41 ausgehen, bevor die Bullen eine erneute Chance haben werden, den Markt für sich zu gewinnen und einen Boden auszubauen.

Imminent ist somit erst einmal das Szenario eines Bodens im Markt vom Tisch und wir müssen im direkten Verlauf von tieferen Notierungen ausgehen. Übergeordnet gehen wir hier langfristig weiterhin von einer Bodenbildung aus, in deren Anschluss wieder deutlich höhere Notierungen angelaufen werden.

FAZIT

Canopy Growth konnte sich nicht über C$24.92 halten und wird weiter nach unten durchgereicht. Auch wenn der Boden damit erst einmal vom Tisch ist, bleiben wir für diese Aktie langfristig weiterhin bullisch gestimmt. Als nächstes Ziel steht jedoch erst einmal der Bereich von C$16.41 an, bevor wir einen nachhaltigen Boden ausbauen können. ​​​​​Dort haben wir schon längst einen Zielbereich hinterlegt, der nun fast erreicht wurde. ​​Das bedeutet mit erreichen des Zielbereiches evaluieren wir die Situation und werden mit Anzeigen unserer Indikatoren Long Positionen im Markt hinterlegen. Alle Personen im Verteiler erhalten dazu dann eine E-Mail mit genauen Daten zum Einstieg!

