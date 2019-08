Canopy Growth: Was bringen die Zahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Cannabis-Stocks (by GOLDINVEST) - Der Branchenführer des Cannabis-Sektors Canopy Growth (WKN A140QA / TSX WEED) wird am morgigen Mittwoch seine Zahlen zum ersten Fiskalquartal vorlegen – den ersten solchen Bericht, nach Abgang von Mitbegründer und Ex-CEO Bruce Linton.

Laut Bloomberg wird die Aktie derzeit mit dem 11,4-fachen des geschätzten, nächsten Jahresumsatzes gehandelt, während es bei den Konkurrenten Aphria (WKN A12HM0) und Aurora Cannabis (WKN A12GS7) nur das 2,1-fache bzw. das 7,6-fache seien.

Die Konsensschätzung der Wall Street-Analysten geht von einem operativen Verlust von 122,7 Mio. Dollar bei einem Umsatz von rund 83,9 Mio. Dollar aus. Allerdings verfehlte Canopy die Konsensschätzung in fünf der letzten acht Quartale, so Bloomberg weiter. Von den 22 Analysten, die das Unternehmen verfolgen, sehen 14 die Aktie als Kauf oder Vergleichbares, während acht Experten neutral eingestellt sind. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Wall Street für Canopy bei 52,04 Dollar, was derzeit ein Aufwärtspotenzial von 59% bedeuten würde.

Die Analysten von Cowen erklärten Anfang der Woche, dass man davon ausgehe, dass der Umsatz des ersten Quartals die Erwartungen erfüllen werde. Sie wiesen darauf hin, dass der Umsatz des Unternehmens mit Medizinalcannabis und Cannabis als Genussmittel im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 9% gesunken war. Dieses Mal gehen die Experten allerdings von einem Anstieg um 20% aus.

Als Canopy zuletzt Zahlen vorlegte, reagierten die Märkte negativ – genau wie der Getränkeriese Constellation Brands (WKN 871887), der einen Anteil von 38% an dem kanadischen Marihuana-Produzenten hält. Bill Newlands, CEO von Constellation, erklärte bei Vorlage der Zahlen seines Konzerns, man sei mit dem Jahresergebnis von Canopy Growth nicht zufrieden. Kein Wunder, denn Constellation meldete einen Verlust von 39 Mio. Dollar aus der Beteiligung an den Kanadiern in diesem Quartal.



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.