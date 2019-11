Canopy Growth: Institutionelle nutzen Ausverkaufsstimmung

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Cannabis-Stocks (by GOLDINVEST) - Der Ausverkauf von Cannabis-Werten dauert jetzt schon seit mehr als sechs Monaten. Wir meinen, jetzt ist es an der Zeit für einen frischen Blick auf den Sektor. Denn es haben sich zwar die Bewertungen von Aktien und die Anlegerstimmung geändert, aber der Cannabismarkt selbst bleibt nach unserer Ansicht attraktiv.Schauen wir auf, den Blue-Chip-Marktführer und das Unternehmen, das sich als erstes signifikantes Kapital sichern konnte, als Constellation Brands Inc. im Oktober 2017 eine erste Beteiligung erwarb. In den Tagen vor der Legalisierung von Cannabis in Kanada erreichten die Canopy-Aktien am 15. Oktober 2018 ein Rekordhoch von 73,75 CAD. Seitdem sind die Aktien um mehr als 73 Prozent gefallen und die größten Verluste sind in den letzten sechs Monaten zu verzeichnen.Ende April bewertete die Börse den Cannabisproduzenten noch mit 24 Milliarden CAD. Heute ist dieser Wert auf weniger als 7 Milliarden CAD gesunken.Warum? Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Geschäftsergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal bestätigten die Zweifler: Der Umsatz von Canopy ging im Vergleich zu den letzten drei Monaten um 15 Prozent zurück.Neben Canopy sind die Aktien von Aphria Inc. seit April um 59 Prozent gefallen, und die Aktien von Aurora Cannabis Inc. sind seit März um 76 Prozent eingebrochen. Die spekulative Blase ist geplatzt. Allgemein kämpft der Sektor mit schwindenden liquiden Mitteln, teuren Finanzierungen und der Verwässerung der Aktionäre.Aber einige Aktien verzeichneten am Dienstag einen schönen Aufschwung. Der Horizons Marijuana Life Sciences ETF, ein börsengehandelter Fonds, der Dutzende Cannabisaktien hält, legte um 4,9 Prozent zu, was darauf hindeutet, dass einige Anleger wieder Chancen in Aktien sehen, die auf ein Zweijahrestief gefallen sind. Canopy-Aktien schlossen bei 20,31 USD, ein Plus von 1,53 USD oder 8,2 Prozent.Besonders interessant ist der Blick auf das Handelsvolumen. Das Handelsvolumen von Canopy belief sich im dritten Quartal auf nur 173 Millionen Aktien, ein deutlicher Rückgang gegenüber 2018, als das vierteljährliche Handelsvolumen problemlos 500 Millionen Aktien überstieg. Man kann daraus schließen, dass demoralisierte Privatanleger das Interesse an der Aktie verloren haben. Bei institutionellen Investoren sieht die Sache anders aus. Ein Blick auf die 20 größten Anleger von Canopy zeigt, dass diese Fonds ihren Bestand seit Ende September auf Nettobasis um mehr als fünf Millionen Aktien aufgestockt haben!Die anfängliche Anziehungskraft für den Sektor bestand darin, dass diese Unternehmen ein neu legalisiertes Produkt lieferten, das für ein starkes Wachstum in der Zukunft sorgen sollte. Die enttäuschenden Quartalsergebnisse von Canopy deuten darauf hin, dass sich dieses starke Wachstum verzögert, aber nicht tot ist - und Canopy ist in dieser Zeit der Unsicherheit in einer guten Position im Vergleich zu seinen Konkurrenten. Immerhin weist die Bilanz noch 2 Milliarden CAD Cash aus. Cash könnte das wertvollste Asset sein, da viele Unternehmen im Cannabissektor an Kapitalmangel leiden. Vielleicht ist das der Grund, warum institutionelle Investoren bei Canopy aufstocken.Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.