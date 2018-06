Canopy Growth-Aktie nimmt Kurs aufs Rekordhoch! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":



Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.



Die Cannabis-Aktie habe in den vergangenen zwölf Monaten 500 Prozent zugelegt. Und das, obwohl das Papier im Januar um knapp 60 Prozent in die Knie gegangen sei.



Das Chartbild sehe klasse aus: Die Canopy Growth-Aktie sei drauf und dran, die Hürde bei 39,50 Kanadischen Dollar (CAD) zu knacken. Dann sollte es schnurstracks in Richtung Rekordhoch bei 44 CAD gehen.



Die Bewertung sei indes längst abenteuerlich. Die Marktkapitalisierung betrage 7,9 Milliarden CAD bei Erlösen von 290 Millionen CAD. Gewinne mache der Marihuana-Anbieter noch nicht.









Das zeige: Die Fantasie der Anleger sei grenzenlos. Der Grund: In Nordamerika flamme das Cannabis-Fieber wieder richtig auf.In Kanada solle Cannabis ab Mitte 2018 straffrei verkauft und konsumiert werden können. Der konkrete Termin stehe noch nicht fest, aber Justin Trudeau, Kanadas Premierminister, wolle, dass das Ganze noch vor Ende des Sommers über die Bühne gehe.Die Canopy Growth-Aktie ist heiß und nur etwas für spekulativ orientierte Investoren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Gelinge es Canopy Growth, im Cannabismarkt eine dominante Rolle zu spielen, seien deutlich höhere Aktienkurse drin. (Analyse vom 05.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:26,31 EUR +0,67% (05.06.2018, 12:02)TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:39,54 CAD +4,88% (04.06.2018, 23:39)ISIN Canopy Growth-Aktie:CA1380351009WKN Canopy Growth-Aktie:A140QATicker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:11L1TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:WEEDCanopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (05.06.2018/ac/a/a)