Cannabis WEED MD - Bitte nehmen Sie mich fest!

WEEDMD: WMD // ISIN: CA9485251008

Und wieder gibt es Neues aus dem Sündenpfuhl Stuttgart. Da waren in diesen Tagen auf der A81 - das ist die Autobahn, die mehr Parkplatz als Fahrstraße ist - Verkehrspolizisten in Ausübung ihrer Dienstpflicht unterwegs, als ihnen ein Smart-Fahrer ins Auge fiel. Warum? Vermutlich, weil nicht mehr viele Smarts fahrtüchtig genug sind und man deshalb gerne mal hinguckt, auch als Verkehrspolizist. Als sie sich auf dem Rastplatz „Gerlinger Höhe“ dem verdächtigen Kleinstwagen näherten, stieg der Fahrer sofort aus, bekannte sich in allen Anklagepunkten schuldig und händigte, ohne dass man ihn darum bitten musste, den Fahrzeugschlüssel aus. Weil das die Kollegen bei „CSI: Miami“ auch so machen, fuhren die Verkehrspolizisten den sündigen Fahrer nach Hause, wo sie eine kleine Plantage mit erntereifen Marihuana-Pflanzen vorfanden. Nun gibt es einen Smartfahrer weniger auf den Straßen von Stuttgart. Was sollen wir dazu sagen?

Wer psychisch nur die Belastungsfähigkeit einer Feder hat, sollte sich manchen Geschäftsfeldern besser nicht zuwenden, das gilt übrigens auch für den Cannabis Aktien Sektor.

Primärszenario

Nach dem starken Preisanstieg Ende Februar, der Weed in die Region um C$1.00 gebracht hat, übernahmen die Bären das Kommando und führten den Titel wieder zurück auf ein Preisniveau von aktuell C$0.44. Jetzt gehen wir von noch etwas tieferen Notierungen aus. Hier werden wir dann einen Zielbereich ins Chart setzen, der genutzt werden kann, um Longpositionierungen aufzubauen. Dabei ist sehr wichtig, dass sich der Wert über der Unterstützung von C$0.36 hält, die Sie als rote Linie im Chart vorfinden. Im Anschluss an die noch einsetzenden etwas tieferen Notierungen sehen wir die Aktie dann in Richtung Norden durchstarten. Einen entsprechenden Wendepunkt haben wir für Sie im Chart bereits mit der blauen (iv) markiert.

