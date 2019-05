Cannabis Trading Idee - Wayland fällt Richtung Tradingbereich!

Wir können eigentlich schon gar nicht mehr hören: seit nunmehr mindestens einem Jahr prophezeit man diesem Unternehmen eine geradezu phantastische Kursexplosion. Ja, wir glauben ja auch, dass Wayland ein enormes, langfristiges Potential hat, aber Korrekturen sind erst dann zu Ende, wenn sie zu Ende sind! Der Kurs einer Aktie schert sich da meist nicht um die Litanei an Positivmeldungen, wie sie gerade um Wayland so zahlreich gewesen sind im letzten Jahr. Wir bleiben dabei: das Chart ist das Abbild der Käufe und Verkäufe und somit nichts anderes als der Niederschlag der Massenpsychologie aller Beteiligten. Die Beteiligten, wir alle, haben uns schon längst für oder gegen einen Kauf oder Verkauf entschieden – egal, was in der Presse steht!



Wir lesen das aus dem Chart heraus und bleiben deshalb nüchtern-mathematisch und stets objektiv und lassen uns nicht „verleiten“.



Szenario 1 (Primärszenario // blaue Linien im Chart // Chance: 50%)



Wie schon mehrfach angekündigt, befindet sich Wayland immer noch in einer ätzenden Korrektur, die ihr Idealziel nach wie vor erst bei kan$0.50 hat. Egal wie wir es drehen und wenden, so ist das. Und erst wenn dieses Ziel erreicht ist, werden wir einsteigen – basta!



Szenario 2 (Alternativszenario // rote Linien im Chart // Chance: 30%)



Noch geben wir sogar dem weitaus pessimistischeren Ausgang noch vor der Möglichkeit eines jetzt startenden Aufwärtstrends den Vorzug. Jawohl, vorsichtshalber wollen wir das noch so klar sagen, da wir nichts mehr scheuen, als Verluste. Aber gerade unsere progressive Haltung ist es, die uns vor schmerzhaften Verlusten und verfrühter Euphorie bewahrt. Wir halten also sogar die kan$0.24 für sehr möglich!



Szenario 2 (Alternativszenario // grüne Linien im Chart // Chance: 20%)



Sollte uns Wayland jetzt doch mit einem starken Aufwärts-Impuls überraschen, dann würden wir dieser Sache zunächst auch gelassen entgegenblicken, da wir dann sehr schnell das nächste Einstiegs-Setup identifizieren würden. Für ein derartiges Szenario müsste Wayland aber mindestens die kan$0.96 und auch die kan$1.09 nachhaltig und strukturell klar impulsiv nach oben durchstoßen. Erst wenn das der Fall ist, fangen wir an, nicht mehr an ein Abtauchen Richtung kan$0.50 bzw. kan$0.24 zu glauben. Es reicht aktuell absolut nicht aus, nur die kan$0.78 und die berühmte kan$0.815 zu knacken. Das wäre so, als würde man auf dem Weg zur Toilette das Geschäft mit angezogener Hose erledigen.







FAZIT



Wir gehen nach wie vor von einem finalen Abverkauf Richtung kan$0.50 und schlimmstenfalls Richtung kan$0.24 aus. Davon lassen wir uns erst abbringen, wenn Wayland einen wirklich schönen Aufwärtsimpuls ins Chart meißelt und dabei die beiden Widerstandszonen kan$0.96 und kan$1.09 klar hinter sich lässt.

