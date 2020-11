Cannabis Organigram - Der Kurs kann sich schnell verdreifachen!

ORGANIGRAM: OGI // ISIN: CA68620P1018

Wie Jack Kerouac und Alan Ginsberg zählt auch der Schriftsteller William S. Burroughs zur berühmten amerikanischen Beat Generation. In ihren Romanen und Erzählungen waren diese Autoren Vorkämpfer für die Legalisierung von Marihuana, das Burroughs verbotenerweise damals auf seiner Farm in Texas selbst anbaute. Daher musste er vor der Polizei fliehen, was ihn nach Südamerika brachte, wo er sich auf eine lebensbedrohliche Suche nach der sagenumwobenen Droge „Yage“ begab, die später als Ayahuasca identifiziert wurde. Zum Glück für Patienten, Konsumenten, Anbieter und Anleger findet das Abenteuer Marihuana mittlerweile vor allem auf Aktienmärkten statt. Das gilt auch für OrganiGram Holdings Inc., die Marihuana in Moncton im Bundesstaat New Brunswick anpflanzen und ihren Marktwert kontinuierlich ausbauen.

Szenario 1 Primärszenario

Auch die OrganiGram-Aktie folgt weiter unseren Prognosen. Dabei lief sie zunächst an der Oberkante unseres Zielbereichs seitwärts. Diesen haben wir für Sie im Chart als gelbe Box gekennzeichnet. Eine von uns berechnete bullische Korrektur bis zum Widerstand von C$2.82 hat sie inzwischen erfolgreich hinter sich gebracht. Nun können die Bullen die Aktie bis C$3.78 führen. Von dort wird ein Hoch bei C$4.43 angepeilt, bei dem dann eine bärische Zwischenkorrektur erfolgt. Diesen Punkt haben wir für Sie im Chart mit der Ziffer [iii] gekennzeichnet. Nach dieser Zwischenkorrektur ist ab der gekennzeichneten Ziffer [iv] die Fortsetzung des impulsiven Anstiegs möglich. Wichtig bleibt nun, dass sich der Titel über C$1.35 hält, um die Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Wir haben noch 7 weitere Cannabis Titel im Portfolio die vor dem Raketenstart stehen.

