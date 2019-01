Cannabis: Khiron Life steigt in Marijuana Life Sciences Index ETF auf

Bereits im September 2018 hatten wir berichtet, dass der ETF-Anbieter Horizons die kanadische Cannabis-Gesellschaft Khiron Life Sciences (WKN A2JMZC / TSX-V KHRN), deren Kerngeschäft in Kolumbien liegt, in seinen Emerging Marijuana Growers Index ETF (NEO: HMRJ) aufnahm. Schon das war unserer Ansicht nach ein Ritterschlag für das noch junge Unternehmen, denn Horizons ETF Management Group hat zurzeit Assets von mehr als 11 Mrd. USD in 81 ETFs unter Verwaltung. Doch nun kommt es noch besser!

Denn wie zum Jahreswechsel bekanntgegeben wurde, ist Khiron in den Marijuana Life Sciences Index ETF (HMMJ:TSX) aufgestiegen, wo das Unternehmen sich in der illustren Gesellschaft von Branchengiganten wie Aurora Cannabis, Canopy Growth, Aphria oder Tilray befindet.

Beim HMMJ handelt es sich um einen Index-ETF, der soweit möglich versucht, die Performance des North American Marijuana Index abzubilden. Dieser wiederum versammelt nordamerikanische Life Sciences-Unternehmen, die signifikante Geschäftsaktivitäten im Marihuana-Sektor aufweisen.

Auf jeden Fall bedeutet dieser Aufstieg für Khiron – neben einer Bestätigung für die Arbeit des Managements – erhöhte Aufmerksamkeit bzw. „Sichtbarkeit“, wie es im Amerikanischen heißt, für Khiron. Und auch das dürfte zur zuletzt deutlichen Erholung des Kurses beigetragen haben.

Notierte Khiron nämlich Mitte Dezember noch bei 1,23 CAD, so sind es mittlerweile schon wieder 1,56 CAD. Wer seit der ersten Erwähnung des Unternehmens durch GOLDINVEST.de dabei war, könnte also einen schönen Gewinn von mehr als 50% verbucht haben, auch wenn Khiron wie viele Cannabis-Gesellschaften die Hochs aus September 2018 nicht halten konnte.

Wir glauben aber, dass die Wachstumsstory des Unternehmens 2019 erst richtig in Gang kommen dürfte und denken deshalb, dass es nicht unrealistisch ist, anzunehmen, dass diese alten Hochs im Jahresverlauf wieder in Angriff genommen werden könnten. Denn schließlich soll laut Plan im ersten Quartal dieses Jahres die Produktion medizinischen Cannabis‘ erst anlaufen, während gleichzeitig die ILANS-Übernahme und die Einführung einer Produktreihe von CBD-Kosmetika in Kolumbien im vierten Quartal 2018 erstmals in der Bilanz des Unternehmens auftauchen sollten.

Wir werden Khiron Life Sciences jedenfalls weiterhin genau im Auge und die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten. In der Zwischenzeit empfehlen wir allen Interessierten ein informatives Video-Interview, dass der ehemalige mexikanische Präsident und jetzige Khiron-Director Vicente Fox kürzlich The Midas Letter gab:

https://www.goldinvest.de/videos/video/315-55th-mexican-president-vicente-fox-on-khiron-life-sciences-corp-s-cve-khrn-corporate-strategy



