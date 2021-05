Cannabis-Industrie erzielt 48 % höhere Umsätze - deutlicher Konsumanstieg während Pandemie

Legale Cannabis-Industrie erzielte 2020 Umsätze in Höhe von 21,3 Milliarden Dollar

2019 waren es noch 14,4 Milliarden Dollar, 2026 sollen es Prognosen zufolge bereits 56 Milliarden Dollar sein

25 % der US-Konsumenten geben an, seit der Pandemie mehr Cannabis zu sich zu nehmen

Cannabis ETF mit deutlicher Outperformance gegenüber DAX und Dow Jones

Die legale Cannabis-Industrie erzielte im vergangenen Jahr weltweit einen Umsatz in Höhe von 21,3 Milliarden Dollar, was einem Anstieg gegenüber 2019 von rund 48 Prozent entspricht. Die Pandemie scheint den ohnehin intakten Aufwärtstrend weiter zu befeuern, wie aus einer neuen Infografik von kryptoszene .de hervorgeht: so geben 25 Prozent der US-Konsumenten an, seit der Corona-Krise mehr Cannabis zu sich zu nehmen.

Indes zeigen Prognosen, dass das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht sein soll. So soll sich der Umsatz der legalen Cannabis-Industrie im Jahr 2026 bereits auf etwa 56 Milliarden Dollar belaufen. Während sich in Frankreich das Umsatzwachstum auf 186 Prozent belaufen soll, wird in Deutschland lediglich ein Anstieg von 36 Prozent erwartet.

Indes zeigt die Infografik, dass in den vergangenen 12 Monaten in Deutschland 3,7 Millionen Erwachsene und 0,36 Millionen Jugendliche Cannabis konsumierten.

Auf dem Börsenparkett geht die Entwicklung mitnichten spurlos vorbei. Nach einer längeren Durststrecke wollen inzwischen wieder immer mehr Anleger Cannabis Aktien kaufen. Insbesondere im Februar 2021 war die Nachfrage besonders groß, hier erreichte der Google-Trend-Score, der das relative Suchvolumen angibt, bei dem Suchbegriffspaar „Cannabis Aktien“ den Höchstwert von einhundert.

Auch ein Blick auf die Kursentwicklung zeigt, dass Cannabis Aktien zuletzt wieder zu den großen Gewinnern zählen. Binnen der letzten 12 Monate stieg der Preis der Aphria Aktie um 325 Prozent. Auch der Rize Medical Cannabis & Life ETF legte deutlich mehr an Notierung zu, als DAX und Dow Jones.



Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.

