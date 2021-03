Cannabis Green Thumb - Zielbereich wurde angelaufen!

Green Thumb: GTII // ISIN: CA39342L1085

Als man uns im Alter von fünf Jahren fragte, „Junge, was willst du mal werden, wenn du groß bist?“, antworteten wir wie aus der Pistole geschossen: „Feuerwehrmann auf keinen Fall. Lokomotivführer auch nicht. Nee, nee, Onkel, wir werden Börsen-Spezialist. Und wenn du klug bist, schiebst du gleich mal ein paar Scheine rüber, damit wir sie für dich anlegen.“ Wir gaben uns also bescheiden und zurückhaltend - ganz anders als die heutige Generation. Stellt man denen diese Frage, kommt als Antwort: „Ist doch klar, Alter. Ich werde Influencer!“ Um uns nicht zu blamieren - was zum Kuckuck ist ein Influencer? - schauen wir heimlich bei Dr. Google nach und stellen erstaunt fest: Das ist eine Personen mit Ansehen, Einfluss und Reichweite - kurz und gut, ein Meinungsmacher. „Und das kann man in der Volkshochschule lernen?“, fragten wir erstaunt und erhalten zur Antwort, dass dafür nicht mal ein Schulabschluss nötig ist. Ach, die schöne neue Welt! In der werden Influencer händeringend gesucht, auch von Hanf-Produzenten. Das kann allerdings auch in die Hose gehen. Soap-Darsteller Jörn Schlönvoigt, den wir alle kennen, würden wir „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sehen, was wir aber nicht tun, empfahl in seinem Instagram-Post Hanftropfen gegen Regelschmerzen. Ja, so kommen Personen mit Ansehen, Einfluss und Reichweite auch ohne Schulabschluss zu ein bisschen Geld. Und wir sind froh, dass die Zeit der Berufswahl eine Weile zurückliegt, und wir damals die richtige Entscheidung getroffen haben.

Szenario 1 Primärszenario 62%

Ziel erreicht, lässt sich nun auch bei Green Thumb feststellen: Die Aktie hat den Zielbereich angelaufen, den Sie als gelbe Box mit den Koordinaten von C$38.120 bis C$31.005 im Chart finden. Noch ist nicht ganz klar, ob der Titel jetzt schon sein Tief erreicht hat und sich bereits wieder auf den Weg in Richtung Norden macht oder noch etwas mehr in die Box eindringt. Im Primärszenario mit der Wahrscheinlichkeit von 62% erwarten wir nun eine Trendwende - für Sie im Chart mit der blauen (iv) markiert - welche den Kurs zu einem langfristigen Ziel in der Region um C$62 führen sollte.

Szenario 2 Alternativszenario 38%

Im Sekundärszenario mit der Wahrscheinlichkeit von 38% sehen wir allerdings noch tiefere Kurse unterhalb des Zielbereiches in einer Region bei C$22. Sehr wichtig ist es, dass die Unterstützung bei C$21.52 gehalten wird. Sobald die Aktie die C$31.00 unterschreitet, wird dieses Sekundärszenario zur nächsten Primärerwartung. Grundsätzlich ist Green Thumb jedoch charttechnisch und fundamental sehr gut aufgestellt. Daher gehen wir im Primärszenario nach Abschluss der laufenden Gegenbewegung auch wieder von deutlich höheren Notierungen aus.

Wie bereits erwähnt, wir hinterlegen sobald wir ein klares eindeutiges Bild haben einen Tradingbereich für Aphria, Aurora, Canopy Growth, Weed MD, Organigram, Green Thump und Cura Leaf und verschicken dazu Kurznachrichten mit allen Daten zum Einstieg an unseren Verteiler sobald wir selbst einen Einstieg vornehmen!

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein?

Anmeldung: www.hkcmanagement.de