Cannabis-Aktien in neuer TSX30-Liste stark vertreten

Am gestrigen Donnerstag veröffentlichte die Toronto Stock Exchange (TSX) zum ersten Mal ihre TSX30-Liste, die den Anlegern die 30 Aktien mit der besten Performance über eine Zeitraum von drei Jahren präsentiert. Mit dabei auch fünf Cannabis-Gesellschaften, wie das Investing News Network berichtet.

Und Branchenschwergewicht Canopy Growth (TSX WEED / WKN A140QA) führte die Liste sogar an, verdrängte Shopify (TSX SHOP / WKN A14TJP) von der Spitze der TSX30.

Neben dem Branchenführer waren noch Village Farms International (TSX VFF / WKN A0YJNB) an dritter Stelle, Aphria (TSX APHA / WKN A12HM0) auf dem sechsten Platz und Neptune Wellness Solutions (TSX NEPT / WKN A2N6DW) an achter Stelle vertreten.

Wie ein Vertreter der TMX Group (TSX X) erklärte, erkenne die neue Initiative „attraktive Erfolgsgeschichten“ an – wie eben auch den neu entstandenen Canabis-Markt.

Die kanadischen Marihuana-Produzenten Canopy Growth und Aphria verkaufen Cannabis-Produkte in Kanada und planen auch eine internationale Expansion. Neptune hingegen bietet den Produzenten Cannabis-Extraktionsdienstleistungen an, ein Prozess, der zum Beispiel zur Herstellung von Cannabis-Lebensmitteln, so genannten Edibles, genutzt werden kann.

Shopify ist zwar im Grunde eine E-Commerce-Gesellschaft, bietet aber auch eine Plattform für den Verkauf von Marihana-Produkten etablierter Hersteller an, während Village Farms über ein Joint Venture mit Emerald Health Therapeutics am Cannabis-Produzenten Pure Sunfarms beteiligt ist.

Weitere Informationen gibt es bei Cannabis Investing News:

6 Cannabis Stocks Represented on Inaugural TSX30 List

https://investingnews.com/daily/cannabis-investing/cannabis-stocks-represented-inaugural-tsx30-list/



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.