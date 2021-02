Cannabis Aktien - Die Unantastbaren!

Cannabis - Im Jahr 1930, während der Prohibition, liefert der berüchtigte Gangsterboss Al Capone illegalen Spirituosen in die USA und hat fast die gesamte Stadt Chicago unter seiner Kontrolle. Eliot Ness, Agent des Bureau of Prohibition, soll Capone das Handwerk legen, doch sein erster Versuch einer Razzia scheitert, weil korrupte Polizisten Capone einen Tipp geben.



Dann trifft er zufällig einen altgedienten irisch-amerikanischen Polizisten, Jimmy Malone, der sich gegen die grassierende Korruption wendet und Ness seine Hilfe anbietet. Er schlägt vor, einen Mann von der Polizeiakademie zu finden, der noch nicht unter Capones Einfluss geraten. Sie rekrutieren den italienisch-amerikanischen Auszubildenden George Stone (Geburtsname Giuseppe Petri) wegen seiner überlegenen Treffsicherheit und Integrität.





So beginnt ein erbitterter Kampf gegen das “Chicago Outfit“ an deren Spitze Al Capone steht und einer Handvoll Polizisten, die es in einem erbitterten Kampf schaffen, Capone für 11 Jahre wegen Steuerhinterziehung wegzusperren. An dem Tag, an dem Capone seine Strafe antritt, schließt Eliot Ness sein Büro und verabschiedete sich aus dem Dienst. Als Ness die Polizeistation verlässt, erwähnt ein Reporter die wahrscheinliche Aufhebung der Prohibition und fragt Ness, was er in diesem Fall tun werde. Ness antwortet: "Ich denke, ich werde einen Drink nehmen."Heutzutage würden die Beamten in Berlin, Barcelona, Marseille und Bristol im Falle der Legalisierung von Cannabis wahrscheinlich erst einmal eine verdiente Tüte mit frischem Afghan Kush drehen, oder vielleicht eine Sativa Sorte wie Lemon Haze. Die Legalisierungswelle rollt und immer mehr Länder entscheiden sich weltweit durch sichere Steuereinnahmen am Geschäft mit dem Rausch teilzunehmen, anstatt einen längst verlorenen Krieg unnötig in die Länge zu ziehen. Was früher noch die schlimmste Einstiegsdroge war, ist heute eine medizinische Wunderpflanze. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung die selbst wahrscheinlich noch nie am Wunderdübel gezogen hat, wird uns bald erklären wie nützlich und hilfreich doch alles ist. Nicht alle Unternehmen werden sich hier auf einem stetig wachsenden Markt behaupten können und nur wenige behaupten sich in der aktuell anhaltenden Volatilität. Nur eine Handvoll derer verdient wiederum den Titel(Die unantastbaren).undhaben sich diese Auszeichnung spätesten in den letzten Tagen verdient. Diese blieben vom jüngsten Abverkauf nicht nur gänzlich unberührt, sondern Stellen sich gegen den Markt und bauten sogar neue Allzeithochs aus.Charttechnisch als auch fundamental sind die beiden Gewächshäuser gut aufgestellt.blickt einem geschätzten durchschnittlichen Umsatzwachstum von 47.4% auf Sicht der nächsten 3 Jahre entgegen, während auch der Gewinn der Firma deutlich zulegt.

Gleichzeitig bleibt die Aktie vonselbst nach dem Anstieg der letzten Monate, der den Titel umnach oben katapultiert hat, immer noch unterbewertet, setzt man den Aktienpreis und den Cashflow der Firma ins Verhältnis. Auch diesem Titel blüht ein geschätztes durchschnittliches Umsatzwachstum vonauf Sicht der nächsten drei Jahre bevor.

Wir werden diese beiden Überflieger mit dem nächsten Cannabis Update am Sonntag in unsere Analyse aufnehmen und gehen auch charttechnisch, nach einer anstehenden Gegenbewegung, von deutlich höheren Notierungen aus. Die Korrektur wird sich bald erschöpfen und wir werden für alle Titel Tradingbereiche hinterlegen. Nutzen Sie unser Cannabis Paket!

