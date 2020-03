Cannabis-Aktien-Nachfrage trotz prognostizierten Umsatzsteigerungen von bis zu 432 Prozent auf Jahrestief

Erwarteter Umsatzanstieg im Bereich Cannabishaltiger-Getränke bei 162,5 Prozent bis 2025

Wachstumserwartungen bei CBD-Süßspeisen mit 432 Prozent bis 2025 sogar bedeutend größer

Anstieg der Umsätze für medizinisches Cannabis in der BRD zwischen Januar und Oktober 2019 von 51 Prozent

Weltweite Google-Nachfrage nach Cannabis Aktien auf tiefstem Stand seit einem Jahr

Entwicklung auf dem Cannabis Markt im Jahr 2020: eine neue Infografik von Kryptoszene.de zeigt, dass sich die Nachfrage nach Marihuana Aktien auf einem Tiefpunkt befindet. Dennoch ist in anderer Hinsicht ein Aufwärtstrend zu beobachten - angefangen von starken Wachstums-Prognosen in Höhe von bis zu 432 Prozent, steigenden Umsätzen, hin zur ersten legalen Cannabis-Ernte auf deutschem Boden bis zu Fortschritten im Bereich der Legalisierung.

Bis zum Jahr 2025 könnte der Umsatzanstieg im Bereich Cannabishaltiger-Getränke alleine in Kanada rund 162,5 Prozent betragen, wie aus der Infografik hervorgeht. Noch stärkere Wachstumserwartungen zeigen sich bei Süßspeisen, welche mit Cannabidiol (CBD) angereichert sind, hierbei ist das antizipierte Wachstum mit 432 Prozent bis zum Jahr 2025 sogar noch größer.

Zudem zeigt die Erhebung, dass es im Bereich des medizinischen Cannabis und nicht zuletzt auch in Deutschland ein starkes Wachstum gibt. So wurden im Januar 2019 in der BRD 8,23 Millionen Euro mit medizinischem Cannabis umgesetzt. Wenige Monate später, im Oktober 2019, belief sich der Umsatz bereits auf 12,44 Millionen Euro. Ferner wird ersichtlich, dass der globale Markt zu wachsen scheint: so können Bürger inzwischen bereits in 60 Prozent aller US-Bundesstaaten auf Cannabis zu medizinischen Zwecken zurückgreifen bzw. dieses legal erwerben.

Dennoch befindet sich das Google-Suchvolumen nach Cannabis Aktien auf dem tiefsten Stand innerhalb des letzten Jahres. "Nicht wenige Anleger haben sich in den letzten Monaten und Jahren die Finger an den volatilen Wertpapieren verbrannt", sagt Kryptoszene-Analyst Sebastian Schuster. "Längere Zeit schien es, als wäre das Angebot weitaus größer als die Nachfrage. Sollten sich die Absatz-Prognosen allerdings bewahrheiten, dann ist es womöglich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Branche wieder im Fokus der Anleger ist".

https://kryptoszene.de/cannabis-aktien-nachfrage-trotz-prognostizierten-umsatzsteigerungen-von-bis-zu-432-prozent-auf-jahrestief/

