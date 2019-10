CannTrust wird illegale Cannabis-Produkte vernichten – Aktie steigt

Cannabis-Stocks (by GOLDINVEST) - Die Aktien von CannTrust (WKN A2DWH4 / NYSE CTST) schossen am Montag an der New York Stock Exchange (NYSE) um mehr als 13% nach oben. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass man Cannabis-Material im Wert von 12 Mio. Dollar sowie Lagerbestände im Gegenwert von noch einmal 65 Mio. Dollar vernichten wird. Dabei handelt es sich um Produkte, für deren Produktion CannTrust keine Erlaubnis hatte.

Mit diesem Schritt will das Unternehmen dazu beitragen, die behördlichen Genehmigungen, die Health Canada am 17. September ausgesetzt hatte, zurückzuerlangen. CannTrust hatte damals erklärt, man werde nicht gegen die Aussetzung der Lizenzen vorgehen, sondern stattdessen daran arbeiten, die Veränderungen umzusetzen, die nötig sind, um die Genehmigung wiederzuerhalten.

Am gestrigen Montag erklärte das Unternehmen, man werde zudem Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Cannabis in Zukunft nur noch gemäß den Vorschriften produziert und vertrieben wird. Nicht autorisiertes Cannabis wolle man zurückrufen, hieß es zudem.



