Cancom: Kapitalerhöhung!

Die Aktie des IT-Dienstleisters Cancom stand zunächst unter Druck.Cancom hat eine Kapitalerhöhung angekündigt, um Zukäufe vor allem imBereich der Cloudlösungen stemmen zu können. Cancom gibt gut 3,5Millionen neuen Aktien aus, das verwässert nun vorerst den Gewinn. Mit49,70 Euro wurden sie etwa vier Prozent unter ihrem Schlusskurs vomVortag platziert. Im frühen Handel dreht die Aktie dann aber deutlichins Plus.