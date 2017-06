Cancom: Jetzt bereits kaufen? - Chartcheck

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Bereits jetzt kann man sich auch bei der Cancom-Aktie (COK) aus dem TecDax positionieren. Bei der Aktie ist der erste Abprall von dem Widerstand bei knapp 56,00 Euro zu erkennen. Dieser fand in der letzten Woche statt. Gerade befindet sich die Aktie im Rücksetzer-Modus, könnte aber schnell wieder in Richtung Jahreshoch ansteigen. Wenn die Aktie in den nächsten Tagen ihre Konsolidierung abgeschlossen hat, dürfte auch die Dreiecks-Formation sichtbar werden, die sich gebildet haben dürfte. Mit dieser Formation ergäbe sich ordentliches Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 61/62,00 Euro. Mit einer ersten Long-Position ist man dabei und sollte beim Ausbruch durch den Widerstand bei 56,00 Euro nachkaufen.