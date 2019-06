Cancom – Fusion?

Finanztrends Video zu Cancom



Gestern blubbert es am Parkett, dass Cancom fusionieren könnte. Im Kern geht es darum: Cancom gilt seit einigen Jahren bereits ohnehin als Übernahmekandidat. Besonders amerikanische Adressen könnten über Cancom einen Eintritt in den ITInfrastruktur-Markt in Deutschland suchen. Bechtle wiederum musste jetzt beim organischen Wachstum bremsen und dürfte etwas dagegen haben, wenn ein finanzstarker Player aus dem Ausland den Wettbewerb forcieren würde. So meldet Bernies parkettgeblubber. Wir raten – bei Cancom kleine Position in der WKN– einem Turbo Long Hebel 6.