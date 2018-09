Canadian Imperial Bank of Commerce besorgt sich frisches Kapital

Die Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) war am Kapitalmarkt aktiv und hat zwei neue Unternehmensanleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar begeben. Die Mindestinvestitionssumme beträgt jeweils 2.000 US-Dollar, das Inkrement 1.000 US-Dollar. Die Abwicklung erfolgt an der Börse Stuttgart in Euro. Beide Anleihen laufen bis zum 13.09.2023.

Der erste Bond (WKN A2RRKJ) hat eine variable Verzinsung, die sich am 3-Monats-USD-Liborsatz plus 66 Basispunkte orientiert. Die Zinsanpassung erfolgt immer zum 13. März/Juni/September/Dezember. Die zweite Anleihe (WKN A2RRKK) ist mit 3,500 Prozent jährlich verzinst. Die CIBC ist die viertgrößte Bank Kanadas und neben Kanada in den USA, der Karibik, in Asien und Großbritannien vertreten. S&P stuft die CIBC mit A+ ein.