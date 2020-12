Canada Silver Cobalt Works entdeckt neue, hochgradige Silberader!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Kursfeuerwerk zum Jahresausklang bei Canada Silver Cobalt Works (WKN A2JEX7 / TSXV CCW)! Die Aktie des Silber- und Kobaltexplorers schloss gestern rund 20% höher, nachdem man die Entdeckung eines weiteren, hochgradigen Silbererzgangs im Robinson Zone-Projekt meldete – in nur rund 60 Meter Entfernung zur ursprünglichen Entdeckungsbohrung!



Damals, als Canada Silver die Robinson Zone entdeckte, hatte man unter anderem 40.944 g/t Silber über 0,45 Meter sowie weitere Abschnitte von 50.583,29 g/t Silber über 0,60 Meter und 70.380 g/t Silber über 0,3 Meter erbohrt. Die extrem hochgradige Natur dieser Mineralisierung war dabei schon im Vorfeld mit dem bloßen Auge zu erkennen:







Die nun gemeldete Entdeckung machte Canada Silver Cobalt 53 Meter ostsüdöstlich und 25 Meter über der ursprünglichen Entdeckungsbohrung und weitet das Gebiet der äußerst hochgradigen Vererzung damit potenziell noch einmal aus. Zumal es sich laut dem Unternehmen um eine vollständig neue Vererzungsader handelt und das Bohrloch in größerer Tiefe auf weitere Silber- und Kobaltmineralisierung traf! Die Analyseergebnisse der gemeldeten Bohrung liegen noch nicht vor, aber auch hier ist mit bloßem Auge zu erkennen, dass es sich um spektakulär hochgradige Silbervererzung handeln dürfte!





Canada Silver Cobalt hat damit in der Robinson Zone jetzt vier stark vererzte Adern identifiziert und mit der neuen, zusätzlichen Ader das Potenzial der Zone eigener Aussage zufolge noch einmal erheblich gesteigert. Weitere Bohrungen, welche die bekannten Ressourcenvorkommen ausweiten sollen, sind geplant. Darüber hinaus bieten die neue Ader und das aktuelle Bohrprogramm eine ausgezeichnete Gelegenheit, geophysikalische Untersuchungen in den Bohrlöchern vorzunehmen. Ausgehend von den Ergebnissen eines Pilotprogramms werde man dann in der Lage sein, einige Ziele der Robinson Zone noch effektiver anzugehen, hieß es.



Fazit:



Auf einen solchen Treffer – auch wenn die Laborergebnisse noch fehlen – hatten die Anleger offensichtlich gewartet und schickten deshalb die Canada Silver-Aktie mit dem höchsten Handelsvolumen seit Langem deutlich nach oben. Da das Unternehmen bislang erst 18.000 des auf 50.000 Meter ausgelegten Bohrprogramms absolviert hat, besteht die Aussicht, dass Canada Silver Cobalt Works auch in Zukunft wieder extrem hochgradige Silbervererzung antrifft. Die Chancen sind trotz aller, erheblicher Risiken unserer Ansicht nach deshalb auch jetzt noch groß.



Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/gi-newsletter

Besuchen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Canada Silver Cobalt Works halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Canada Silver Cobalt Works nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.