Canada Silver Cobalt: Castle-Projekt liefert nun auch hochgradiges Gold!

Die Castle-Liegenschaft von Canada Silver Cobalt Works (WKN A2JEX7 / TSXV CCW) befindet sich in allerbester Gesellschaft, liegt beispielsweise nur 15 Kilometer östlich der Goldlagerstätte Juby von Pan American Silver oder 30 Kilometer südlich von Alamos Golds Young-Davidson-Mine. Canada Silver Cobalt hat dort bislang vor allem extrem hochgradige Silbervererzung sowie Kobalt nachgewiesen – wartet heute aber mit hochgradiger Goldvererzung auf!



Die Bohrer auf der Castle-Liegenschaft drehen sich zurzeit ohne Unterlass und haben bereits 18.000 Meter eines auf 50.000 Meter ausgelegten Bohrprogramms abgeschlossen, mit dem das Unternehmen die mit hochgradigem Silber und Kobalt vererzten Strukturen der Liegenschaft untersucht. Und genau dabei stieß man jetzt auf hochgradige Goldvererzung mit Kobalt!



Die Gold-Highlights der jetzt präsentierten Bohrergebnisse:



- 24,95 g/t Gold über 0,30 Meter mit sichtbarem Gold,

- 3,82 g/t Gold über 2,86 Meter, darunter 6,11 g/t Gold über 1,66 Meter und

- drei verschiedene Aderstrukturen näher der Oberfläche mit 5,00 g/t Gold über 1 Meter, 0,78 g/t Gold über 0,8 Meter und 0,6 g/t Gold über 1 Meter.

(Die vollständigen Ergebnisse finden sich in der Pressemitteilung des Unternehmens.)





Die besonders hochgradige Gold- und Kobaltvererzung wurde in der vierten, potenziellen Erweiterung des so genannten Robinson-Systems identifiziert, sodass man nun mindestens fünf Adern in diesem Gebiet identifiziert hat. Die neu nachgewiesen Ader scheint eine andere Orientierung aufzuweisen als die anderen dort entdeckten Adern und ist die erste Ader im Robinson-System mit signifikanten Goldgehalten.Canada Cobalt Silver wird einen Teil der Bohrungen des laufenden Programms darauf verwenden, Strukturen dieser Orientierung zu identifizieren und sie weiterzuverfolgen. Angesichts dieser neuen Entdeckung überprüft das Unternehmen Informationen, die zuvor in westlicher Richtung gewonnen wurden. Sie könnte dahingehend neu interpretiert werden, dass potenziell eine Verbindung zwischen einem zuvor entdeckten aus dem Archaikum stammenden Goldsystem und den nun identifizierten Adern besteht.Matt Halliday, Canada Silver Cobalts President, hält diese Entwicklung sowie das in einer anderen Bohrung entdeckte, oberflächennahe sichtbare Gold für „sehr aufregend". Dies sowie potenziell die Entdeckung weiterer Goldvererzung nahe der Oberfläche könnte die Wirtschaftlichkeit des Robinson Zone-Adersystems drastisch steigern, glaubt Halliday.Fazit:Auch wenn sich erst noch zeigen muss, wie sich diese hochgradige, goldhaltige Vererzung weiter ausdehnen lässt, sind auch wir der Ansicht, dass es sich hier um eine sehr spannende und potenziell bedeutungsvolle Entdeckung handelt. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächsten Bohrergebnisse!