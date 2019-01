Canaccord kürt Khiron Life Sciences zum Top-Pick für 2019

Weitere Suchergebnisse zu "GAM FUND MNG.":

Die Analysten von Canaccord Genuity haben zu Beginn des Jahres ihre Empfehlung zu der kanadischen Cannabis-Gesellschaft Khiron Life Sciences (TSX-V KHRN / WKN A2JMCZ) bekräftigt und das Unternehmen zu ihrem „Top-Pick“ für 2019 erklärt!

Canaccord bewertet die auf Lateinamerika und speziell auf Kolumbien fokussierte Khiron derzeit als spekulativen Kauf mit Kursziel von 3,40 CAD. Was vom aktuellen Kurs aus ein Aufwertungspotenzial von mehr als 100% bedeutet!

Vor allem die Ausrichtung auf den sich schnell entwickelnden lateinamerikanischen Cannabis-Markt bewerten die Analysten positiv. Khiron sei dort ein früher Markteintritt gelungen und das Management-Team sei dort sehr gut vernetzt. Darüber hinaus rechnet Canaccord damit, dass außer Kolumbien 2019 insbesondere Mexiko eine große Chance für Khiron darstellen wird. Auch hier sei das Unternehmen für einen frühen Markteintritt positioniert, insbesondere wenn man bedenke, dass Vicente Fox, ehemaliger Präsident Mexikos, im Board des Unternehmens sitze.

In Kolumbien, so die Experten weiter, sei es Khiron zudem bereits gelungen, ein Netzwerk von rund 500.000 Patienten zu etablieren, die als Empfänger der medizinischen Cannabisprodukte des Unternehmens in Betracht kommen.

Als Auslöser für weitere Kurssteigerungen bei Khiron betrachtet Canaccord vor allem den potenziellen Beginn des Verkaufs von Medizinalcannabis im ersten Halbjahr 2019, die fortlaufende Patientengewinnung und die Verkäufe der CBD-basierten Kosmetika sowie die potenzielle Akquisition von Kliniken sowie die Expansion in der Region Lateinamerika.

Zum Veröffentlichungszeitpunkt der Analyse stellte das Kursziel von 3,40 CAD ein Aufwertungspotenzial von 118% dar, das nach Aussage der Experten zum größten Teil auf dem kolumbianischen Geschäft von Khiron beruht. Darüber hinaus sieht Canaccord aber auch Blue Sky-Potenzial für Kurse von mehr als 7 CAD pro Aktie! Die Analysten weisen zudem darauf hin, dass Khiron in einem Multi-Millionendollarmarkt tätig sei, der Unternehmenswert aber bei gerade einmal 90 Mio. CAD liege.



