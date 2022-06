Camino Minerals: Erste Kupferbohrungen auf Lourdes offenbar gleich erfolgreich!

Wir hatten darauf hingewiesen: Die Entscheidung von Camino Corp. (TSXV COR / WKN A116E1), die neuesten Bohrungen auf dem Kupferprojekt Los Chapitos (Peru) in 1,4 Kilometer Entfernung zum Standort der letzten Bohrlöcher vorzunehmen, kann durchaus als „mutig“ bezeichnet werden. https://goldinvest.de/aus-der-redaktion/camino-minerals-corp/mutiger-step-out-von-1-4-km-camino-bohrt-auf-neuem-kupferziel-von-los-chapitos Wie es aussieht war Camino aber nicht nur mutig, sondern auch erfolgreich!



Camino untersucht auf Los Chapitos ein vollkommen neu genehmigtes Gebiet, das aus drei Hauptzonen besteht, in denen Kupferoxidausbisse an der Oberfläche entdeckt wurden. Ziel der ersten drei Bohrlöchern, deren Fertigstellung das Unternehmen jetzt meldete, war es, weitere Kupferoxid- und Sulfidmineralisierung auf der so genannten Lourdes-Zone zu identifizieren. Und das ist offenbar gelungen, denn wie Camino meldete, konnte in zwei von drei abgeteuften Bohrlöchern Mineralisierung visuell beobachtet werden!





Lage der neu genehmigten Gebiete Lourdes, Condori und Gallinazo; Quelle: Camino Corp.



Die aus den Bohrlöchern gewonnenen Proben sind bereits unterwegs in ein Labor in Lima und Camino rechnet damit, die Ergebnisse der Analyse Ende dieses oder Anfang kommenden Monats zu erhalten. Das Bohrgerät ist bereits auf dem Weg zum nächsten Standort in der so genannten Condori-Zone und wird zum Abschluss dieser für Camino ersten Bohrkampagne seit längerer Zeit dann auf die Gallinazo-Zone verlegt.



Es bleibt abzuwarten, was die Analyse der jetzt gemeldeten und der folgenden Bohrlöcher ergibt, aber Camino hat zumindest, wie es aussieht, einen vielversprechenden Start in die neue Bohrkampagne hingelegt. Wir sind gespannt, denn bei einer solchen, echten Greenfield-Exploration ist alles möglich. Wir werden weiter berichten, ob es dem Unternehmen gelingt, seinem Ziel, zusätzliche, oberflächennahe Kupferoxidvorkommen zu den bekannten Kupferzonen des Adriana-Gebiet nachzuweisen, näher zu kommen.







