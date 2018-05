Cameco-Aktie: Kursrallye reflektiert positive Aussichten! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Cameco":

Toronto (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von Analyst Andrew Wong von RBC Capital Markets:

Andrew Wong, Aktienanalyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, äußert im Rahmen einer Aktienanalyse bezüglich der Aktien des Uranproduzenten Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) nur noch die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.

Die Analysten von RBC Capital Markets sind der Auffassung, dass sich der Uranmarkt auf längere Sicht erholen wird. Cameco Corp. sei hinsichtlich dieses Szenarios auch gut aufgestellt.

Die Aussicht höherer Uranpreise werde aber mittlerweile vom Aktienkurs reflektiert. Angesichts der jüngsten Kursrallye hält Analyst Andrew Wong das Chance/Risiko-Profil der Cameco-Aktie inzwischen für ausgeglichen.

In ihrer Cameco-Aktienanalyse stufen die Analysten von RBC Capital den Titel von "outperform" auf "sector perform" zurück, halten aber am Kursziel von 15,00 CAD fest.

Kurzprofil Cameco Corp.:

Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) ist ein in Kanada beheimateter Uranproduzent mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Das Unternehmen zählt zu den größten Förderern von Uran und erreicht mit den Abbaukapazitäten in den USA und in Kanada einen Anteil an der weltweiten Uranproduktion von rund 15%. (23.05.2018/ac/a/n)

