Calls auf vermeintliche Underdogs gekauft

Ein Call-Optionsschein (WKN MA1ECV) auf Charter Communications wird heute von den Stuttgarter Derivateanlegern ausschließlich gekauft. Der Breitband- und Kabelnetzbetreiber bietet 30 Millionen Kunden in den USA mit seiner Marke Spectrum umfangreiche Dienstleistungen an. Bis zum Mittag fällt die Aktie von Charter Communications bei 513 Euro knapp 1%.





Auch auf Nextera Energy, einen erneuerbaren Energieerzeuger aus den USA, kaufen die Stuttgarter Anleger heute einen Call-Optionsschein (WKN MC4YPM). Nextera Energy beliefert über seine Tochterfirmen beinahe 5,5 Millionen Kunden in Florida mit erneuerbarer Energie. Gegenüber dem Vortag gibt die Aktie heute bei 239,45 Euro rund 0,5% ab.Bereits seit mehreren Tagen handeln die Anleger in Stuttgart einen Call-Optionsschein (WKN MC4YG0) auf Linde. Auch heute wird der Call-Optionsschein ausschließlich gekauft. Mit einem Basispreis von 210 Euro und einer Laufzeit bis zum 11.06.2021 notiert der Optionsschein am Geld. Die Linde-Aktie tritt heute bei 211,10 Euro auf der Stelle. EUWAX

