Calls auf vermeintliche Underdogs gekauft

Bei den Knock-out-Produkten bevorzugen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call (WKN MF6AYP) auf Verbio. Unser Händler führt in dem Knock-out-Call fast ausschließlich Kauforders aus. Verbio produziert an drei Standorten Bioethanol, -gas und -diesel. Das Unternehmen beschäftigt knapp 660 Mitarbeiter. Die Verbio-Aktie notiert heute mit 10,36 Euro unverändert.





Auch heute wird von den Anlegern in Stuttgart beherzt ein Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) auf Peloton Interactive gekauft. In Deutschland schaltet der Anbieter von Live Cardio-Radkursen gegenwärtig Werbespots und betreibt in Frankfurt bereits ein eigenes Trainingscenter. Die Peloton Interactive-Aktie notiert mit 58 Euro auch heute auf einem neuen Allzeithoch.Wie bereits in den Vorwochen trifft heute ein Call-Optionsschein (WKN MC9PMX) auf den Kreditkarten- und Onlinezahlungsanbieter Visa in Stuttgart auf Nachfrage: Unser Händler verzeichnet fast nur Kauforders in dem Optionsschein. Die Visa-Aktie notiert heute bei knapp 170 Euro 0,7% leichter. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.