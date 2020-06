Calls auf deutsche Basiswerte werden gekauft

Auf den deutschen Online-Versandhändler Zalando kaufen die StuttgarterDerivateanleger heute mehrheitlich einen Knock-out-Call (WKN MF90CK).Der schwedische Großaktionär Kinnevik reduzierte kürzlich seinen Anteilbei Zalando von 25,7% auf 21,3%. Kinnevik nahm durch den Verkauf über645 Millionen Euro ein. Heute notiert die Zalando-Aktie über 1% impositiven Bereich.Zudem kaufen die Anleger in Stuttgart einen Knock-out-Call (WKN VN528P)auf den nach Marktkapitalisierung wertvollsten deutschen Konzern SAP.Gestern vermeldete der SAP-Konkurrent Oracle für das abgelaufene Quartalsowohl ein rückläufiges Nettoergebnis als auch einen rückläufigenUmsatz. Die SAP-Aktie notiert heute fast 1% höher bei 118,88 Euro.Bei den Optionsscheinen wird heute von den Stuttgarter Anlegern ein Call(WKN MC764W) auf den chinesischen Internetkonzern Tencent sehr regegehandelt. Unser Händler verzeichnet in dem Call-Optionsschein fast nurVerkäufer. Die Tencent-Aktie notiert heute beinahe unverändert bei 51,70Euro.____________________________________________________________________________Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgtkeine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkaufvon Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass dieKonsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchtenin diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien(auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oderOptionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. EinTotalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.