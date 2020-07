Calls auf deutsche Basiswerte gefragt

Auf Delivery Hero, den Plattformanbieter von Online-Bestellungen, kaufen die Derivateanleger heute massiv einen Knock-out-Call (WKN MC91M8). Im Juni konnte Delivery Hero gegenüber dem Vorjahresmonat ein Bestellwachstum von 104% verzeichnen. Am 28. Juli veröffentlicht der potenzielle DAX-Aufstiegskandidat schließlich seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Die Delivery Hero-Aktie notiert heute 2,2% niedriger bei 102,30 Euro. Die Stuttgarter Derivateanleger investieren hier wohl antizyklisch in steigende Notierungen.





Ein Knock-Out-Call (WKN MC6E7E) auf den Windkraftanlagenbauer Siemens Gamesa wird von den Anlegern in Stuttgart heute fast ausschließlich gekauft. Siemens ist mit 67,10 Prozent der Hauptaktionär des in Spanien ansässigen Unternehmens. Siemens Gamesa wird am 30. Juli seine Quartalszahlen veröffentlichen. Die Aktie notiert heute über 2% höher bei 16,50 Euro.Bei den Optionsscheinen wird heute an der Euwax ein Call-Optionsschein (WKN DFD7HW) auf Encavis, den Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien, sehr rege gehandelt. Unser Händler führt dabei in dem Call-Optionsschein fast nur Kauforders aus. Das im SDAX gelistete Unternehmen notiert heute mit -0,3% bei 13,56 Euro leicht im Minus. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.