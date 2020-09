Calls auf amerikanische Basiswerte gefragt

Die Stuttgarter Derivateanleger bevorzugen bei den Derivaten heute Optionsscheine. Umsatzspitzenreiter ist ein Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) auf den Live-Cardioanbieter Peloton Interactive. In dem Optionsschein halten sich Käufer und Verkäufer in etwa die Waage. Für die Peloton-Aktie geht es heute 7,2% auf 74 Euro bergauf.





Auch auf Coca-Cola kaufen die Derivateanleger an der Euwax heute einen Call-Optionsschein (WKN MC7926). Im ersten Halbjahr brachen die Umsätze von Coca-Cola um 28% auf 7,2 Milliarden US-Dollar ein. Der Gewinn pro Aktie sank um 32% auf 0,41 US-Dolllar. Die Coca-Cola-Aktie gewinnt heute trotzdem bis zum Mittag 1,2%.Unter den Umsatzspitzenreitern befindet sich auch ein Call-Optionsschein (WKN MC51E0) auf den Online-Riesen Amazon. Hier verzeichnet unser Händler fast ausschließlich Kauforders. Mit einem Basispreis von 2.500 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 18.06.2021 befindet sich der Call bereits weit im Geld. Zum Wochenauftakt geht es für die Amazon-Aktie jedoch 1,1% abwärts.

